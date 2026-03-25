Detinguts a Olot dos homes implicats en la mort a ganivetades d'un altre el cap de setmana

Els sospitosos tenen 18 i 34 anys i els Mossos els han arrestat aquesta tarda a la capital de la Garrotxa

Vídeo: Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot

Vídeo: Els Mossos investiguen la mort violenta d’un home amb ferides d’arma blanca a Olot

ACN

ACN

DdG

Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 18 i 34 anys com a presumptes autors de la mort a ganivetades d'un altre de 31 anys aquest cap de setmana a Olot. Els agents han arrestat els dos sospitosos aquesta tarda a la capital de la Garrotxa després d'estar tres dies buscant-los. Els fets van passar pels volts de les dues de la matinada del diumenge 22 al carrer dels Almogàvers del barri de Sant Miquel d'Olot. Van ser uns veïns els qui van alertar els Mossos que hi havia un home malferit al terra amb sang al seu voltant. Fins al lloc dels fets s'hi van acostar efectius de Mossos d'Esquadra, la Policia Local d'Olot i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida.

Des d'aleshores, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Girona es va fer càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim. Aquest dimecres han pogut detenir els dos presumptes responsables, que s'espera que en els propers dies passin a disposició del jutjat de guàrdia d'Olot. La causa es troba sota secret de sumari.

L’autòpsia, les proves practicades aquest dilluns a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Girona i la investigació dels Mossos d’Esquadra havien permès identificar oficialment la víctima del crim d’Olot. Es tracta d’Adrián Romero, el veí d’Olot de 31 anys que la família ja donava per identificat poques hores després del succés.

Paral·lelament, la família ha demanat ajuda econòmica per poder afrontar les despeses funeràries i perquè la mare de la víctima li pugui donar l’últim adeu.

Detinguts a Olot dos homes implicats en la mort a ganivetades d'un altre el cap de setmana

Detinguts a Olot dos homes implicats en la mort a ganivetades d'un altre el cap de setmana

