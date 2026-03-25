Girona registra el 2025 la xifra més baixa de divorcis de l'última dècada
Els jutjats de la província van rebre 1.316 demandes, un 11,5% menys que el 2024; en global, les dissolucions matrimonials també toquen fons amb 1.361 casos
Els jutjats de la província de Girona van registrar durant el 2025 un total de 1.316 demandes de divorci, la xifra més baixa de tota la sèrie dels últims onze anys. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el descens respecte del 2024 va ser de 171 procediments, cosa que representa una caiguda de l'11,5%. Es tracta, a més, de la davallada interanual més forta de tota la sèrie 2015-2025.
La dada consolida una tendència de fons clarament descendent a la província. El 2015, els jutjats gironins havien rebut 1.925 demandes de divorci. L’any següent van baixar a 1.843 i el 2017 a 1.763. El 2018 la xifra es va situar en 1.730 i així any rere any fins el 2021 es va tocar, fins aleshores, el punt més baix de la sèrie amb 1.475 demandes. El 2022 hi va haver un petit repunt, fins a 1.501 divorcis, però el 2023 la xifra va tornar a baixar a 1.490 i el 2024 va quedar en 1.487. El 2025, finalment, el registre ha caigut fins als 1.316, el nou mínim de la sèrie.
Si es posa en perspectiva, la reducció acumulada és notable. En onze anys, Girona ha passat de 1.925 a 1.316 divorcis, és a dir, 609 menys. En termes percentuals, això suposa una caiguda del 31,6% respecte del 2015.
La major part dels procediments del 2025 van continuar sent de mutu acord. En concret, es van presentar 915 demandes de divorci consensuat, davant les 1.028 del 2024, fet que suposa una baixada de l’11%. Pel que fa als divorcis no consensuats, en van entrar 401, en comparació amb els 459 de l’any anterior, és a dir, una caiguda del 12,6%.
Girona i Figueres, gairebé la meitat
Per partits judicials, els jutjats de Girona van rebre el 2025 un total de 381 demandes de divorci i es van mantenir com l’òrgan de la demarcació que més en va registrar. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, aquesta xifra suposa un repunt del 12,4% respecte del 2024, quan aquest partit judicial n’havia tramitat 339, de manera que va guanyar 42 procediments en un any.
Per darrere, els jutjats de Figueresvan registrar 238 demandes de divorci, un 11,5% menys que les 269 del 2024. També van baixar a Santa Coloma de Farners, que va passar de 199 a 181, un 9% menys, i a la Bisbal d’Empordà, on es va retrocedir de 139 a 126, amb una caiguda del 9,4%. Entre Girona i Figueres van concentrar 619 demandes de divorci, és a dir, gairebé el 47% de totes les que es van presentar a les comarques gironines.
A la resta de partits judicials, la tendència també va ser majoritàriament a la baixa. Blanes va tancar el 2025 amb 134 divorcis, tres menys que l’any anterior, cosa que representa un descens del 2,2%; Olot en va registrar 100 i una baixada del 12,3%; Ripoll, 32, és a dir, 10 menys. Sant Feliu de Guíxols va protagonitzar la davallada més forta, passant de 161 a 92 demandes, amb 69 menys i una caiguda del 42,9% respecte al 2024. Puigcerdà, en canvi, va ser l’altra excepció i va créixer, passant de 27 a 32 divorcis, un 18,5% més.
Dissolucions
En global, si als divorcis s’hi afegeixen les separacions i les nul·litats, els jutjats gironins van registrar durant el 2025 un total de 1.361 dissolucions matrimonials. També és la xifra més baixa de tota la sèrie 2015-2025. El 2024 n’havien estat 1.523, de manera que la reculada és de 162 procediments, un 10,6% menys en només un any.
La trajectòria general de les dissolucions matrimonials també és clarament descendent. El 2015, la província havia tancat amb 2.030 procediments; el 2016 en van ser 1.934; el 2017, 1.851; el 2018, 1.818; el 2019, 1.691; el 2020, 1.614; i el 2021, 1.526. El 2022 hi va haver un lleuger repunt fins a 1.549 casos, pràcticament estabilitzats el 2023 amb 1.548, abans de tornar a baixar el 2024 fins a 1.523 i enfonsar-se el 2025 fins a 1.361. En relació amb el 2015, el descens acumulat és de 669 dissolucions, un 33% menys.
Dins d’aquest total de dissolucions, el 2025 es van presentar 44 demandes de separació i 1 nul·litat matrimonial. En el cas de les separacions, la xifra fins i tot va pujar respecte del 2024, quan n’hi havia hagut 35. Això suposa 9 procediments més i un augment del 25,7%. Les nul·litats, en canvi, es van mantenir estables, amb un sol cas tant el 2024 com el 2025.
També en les separacions es manté el predomini dels procediments pactats. Durant el 2025 es van registrar 31 separacions consensuades, davant les 25 de l’any anterior, amb un increment del 24%. Les separacions no consensuades van passar de 10 a 13, és a dir, 3 més, un augment del 30%.
Procediments familiars
Més enllà de divorcis i separacions, les dades del CGPJ també recullen altres procediments de família. Durant el 2025, a la província de Girona es van presentar 718 demandes de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, una xifra inferior a les 844 del 2024. La baixada és de 126 procediments, un 14,9% menys. Dins d’aquest bloc, les demandes consensuades van passar de 443 a 399, amb una reculada del 9,9%, mentre que les no consensuades van baixar de 401 a 319, és a dir, 82 menys i un descens del 20,4%.
Pel que fa als procediments de modificació de mesures, els jutjats gironins en van registrar 525 el 2025, davant els 593 del 2024. Són 68 menys, cosa que representa una baixada de l’11,5%. En aquest apartat, però, el comportament és desigual: les modificacions consensuades van augmentar de 216 a 245, amb un creixement del 13,4%, mentre que les no consensuades van caure de 377 a 280, és a dir, 97 menys i un descens del 25,7%.
Més ruptures de parella estable
En paral·lel a la caiguda dels divorcis i de les dissolucions matrimonials, les ruptures de parella estable no van seguir la mateixa tendència a Girona. Durant el 2025 se’n van registrar 26, davant les 23 del 2024, un 13% més. L’augment es concentra en les no consensuades, que van créixer un 50%, mentre que les consensuades van recular lleugerament.
Baixada estatal
En el conjunt de l’Estat, els òrgans judicials van registrar durant el 2025 un total de 84.424 demandes de dissolució matrimonial, un 11,7% menys que el 2024. La baixada es va notar en tots els tipus de procediments, però especialment en els divorcis no consensuats, que van caure un 24,7%, fins als 27.935. Els divorcis consensuats també van recular, tot i que de manera més moderada, amb un descens del 3%, fins als 53.466. Pel que fa a les separacions, les no consensuades van baixar un 22,1% i les consensuades un 8%, mentre que les nul·litats matrimonials van créixer un 14,3% i van arribar a 72 a tot Espanya. Així, la reculada registrada a la província de Girona s’emmarca dins aquesta tendència general a la baixa.
