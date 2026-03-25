Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Noèlia aconsegueix l'eutanàsiaDivorcisOperatiu FigueresNour director la MercèDetingudes VilablareixGuerra Pròxim OrientSalmonel·la en llonganissa
instagramlinkedin

Identifiquen més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars

L'estudi proposa situar-ne en antigues pedreres, l'aeroport, el pantà de Boadella o camps de pomeres

Planta solar fotovoltàica a Casserres. / L'Energètica

Xavier Pi / ACN

Girona

Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars. Entre d'altres, proposa situar parcs fotovoltaics a pedreres abandonades, en antics peatges de l'AP-7, a l'aeroport Girona-Costa Brava, al pantà de Boadella -en aquest cas, plaques flotants- o a camps de fruiters (sobretot, pomeres). L'informe calcula que, si es fan servir tots aquests espais, l'energia fotovoltaica que es produís permetria cobrir fins al 71% de la demanda actual d'electricitat a la demarcació. La CUP posa ara l'estudi a disposició dels ajuntaments amb l'objectiu que el món local el faci servir per "planificar" i s'eviti "l'oposició" que han generat projectes privats al territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
  2. El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
  3. Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
  4. «Em van fer fora d'una feina i va ser com caure al buit; em feia vergonya dir-ho»
  5. «Vaig trobar un mico en el lavabo d’una habitació d’hotel»
  6. Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
  7. La foto que desafia el temps: cinc amics repeteixen la mateixa imatge des del 1982 i emocionen les xarxes socials
  8. El Gordo' de La Primitiva reparteix 4,5 milions d'euros a Maçanet de la Selva

Identifiquen espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars

El paravent oriental de Dalí torna a Figueres en una exposició temporal a la casa natal de l'artista

Jordi Armengol és nomenat nou director del Centre Cultural La Mercè

Girona ofereix 21 cursos i tallers formatius per millorar les competències professionals i l’ocupabilitat

La Policia Local de Salt intensifica controls i imposa 84 sancions en diversos àmbits en tres mesos

Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret

Condemnat a 4 anys i 2 mesos de presó per agredir sexualment una dona en un descampat de Blanes

La indústria alimentària adverteix sobre la IA: "Voler implementar-la a tot arreu és el primer error"
Tracking Pixel Contents