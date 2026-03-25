Identifiquen més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars
L'estudi proposa situar-ne en antigues pedreres, l'aeroport, el pantà de Boadella o camps de pomeres
Un estudi encarregat per la CUP identifica més de 5.000 hectàrees d'espais alternatius a les comarques gironines on instal·lar plaques solars. Entre d'altres, proposa situar parcs fotovoltaics a pedreres abandonades, en antics peatges de l'AP-7, a l'aeroport Girona-Costa Brava, al pantà de Boadella -en aquest cas, plaques flotants- o a camps de fruiters (sobretot, pomeres). L'informe calcula que, si es fan servir tots aquests espais, l'energia fotovoltaica que es produís permetria cobrir fins al 71% de la demanda actual d'electricitat a la demarcació. La CUP posa ara l'estudi a disposició dels ajuntaments amb l'objectiu que el món local el faci servir per "planificar" i s'eviti "l'oposició" que han generat projectes privats al territori.
