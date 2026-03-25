Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
Air Nostrum operarà fins a dues freqüències setmanals, permetrà enllaçar amb Menorca i Eivissa, amb bitllets des de 49 euros i un trajecte d’uns 70 minuts fins a Palma
L’aeroport de Girona incorporarà aquest estiu una nova connexió amb Mallorca. Air Nostrum operarà la ruta entre Girona i Palma entre l’1 de juliol i el 31 d’agost amb un total de 32 vols programats. En una primera fase, del 2 al 16 de juliol, hi haurà una freqüència setmanal, els dijous, mentre que a partir d’aquí i fins a final d’agost s’hi afegirà un segon vol setmanal els diumenges.
La ruta es farà amb un ATR de 72 places i tindrà una durada aproximada d’“una hora i deu minuts”, segons ha concretat el director comercial d’Air Nostrum, Juan Corral, durant el torn de preguntes. A més del vol directe amb Palma, la connexió permetrà enllaçar amb Menorca i Eivissa amb la mateixa companyia i amb una connexió ràpida a l’aeroport mallorquí. Corral ha assenyalat que aquests trajectes entre Palma i les altres dues illes no superaran “l’hora i mitja”. Els bitllets sortiran amb preus des de 49 euros per trajecte, tant per als vols directes com per als trajectes amb escala cap a Menorca o Eivissa.
Corral ha explicat que la companyia ha fet “un esforç” per posar en marxa aquesta operativa aquest estiu, però ha admès que no ha pogut oferir més freqüències per falta de capacitat. “Ens hauria agradat poder posar més vols per a aquesta inauguració de la ruta aquest any, però no n’hem pogut operar més”, ha assenyalat. Tot i això, ha defensat que aquest inici ha de servir per provar la resposta del mercat i obrir la porta a una continuïtat futura. “Esperem que aquest inici de la ruta sigui el començament d’una continuïtat més gran”, ha afirmat.
Un 60% d’usuaris d’origen gironí
Segons els càlculs de la companyia, la demanda prevista es repartirà sobretot entre viatgers de l’àrea d’influència de Girona i passatgers de Mallorca. En concret, Air Nostrum estima un 60% d’usuaris d’origen gironí i un 40% procedent de Palma. Corral ha subratllat que l’operativa no s’ha dissenyat pensant principalment en passatgers internacionals que arribin a Girona, sinó en la mobilitat directa entre els dos territoris.
El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha celebrat la nova connexió i l’ha emmarcat en l’estratègia per reforçar l’aeroport. Noguer ha agraït l’aposta d’Air Nostrum i ha expressat el desig que aquesta ruta pugui animar altres companyies a interessar-se també per Girona.
El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha remarcat que la ruta pot tenir interès més enllà del turisme. Segons ha recordat, durant anys va detectar molta mobilitat entre Girona i les Balears per motius empresarials. “Molts anys no era per fer turisme, sinó per fer negoci, per fer empresa”, ha dit. Per això, ha defensat que la connexió també pot ser útil per al teixit econòmic i ha apuntat que seria especialment important allargar-la més enllà dels dos mesos d’estiu.
Per la seva banda, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha presentat la nova ruta com una oportunitat per diversificar les connexions de l’aeroport gironí. Ha destacat que fins ara el mapa de rutes estava molt orientat cap a Europa i gairebé gens cap al sud o cap a la península. “Ara tenim una fletxa que anirà cap a Palma”, ha destacat. Nadal també ha posat l’accent en la necessitat que el vol funcioni tant per captar viatgers gironins com usuaris de les Balears. “Hem d’aconseguir que hi hagi gent de Girona que vagi a Palma i hem d’aconseguir que molta gent de Palma vingui a Girona”, ha defensat.
L'afluència
Tant la companyia com les institucions han coincidit que la continuïtat de la ruta més enllà de l’estiu dependrà de l’afluència de passatgers. L’objectiu compartit és que aquesta nova connexió no es quedi només en l’operativa d’estiu i pugui consolidar-se més endavant durant més mesos o fins i tot durant tot l’any.
