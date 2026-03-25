Olot blinda l’ús de la IA a l’Ajuntament amb controls previs i supervisió humana
Activem Olot adverteix que la IA no pot treure llocs de treball, i el grup municipal de la CUP demana que el reglament vagi acompanyat de recursos i un calendari per al seu desplegament
La intel·ligència artificial entra de ple en el funcionament ordinari de l’Ajuntament d’Olot, però no ho farà sense filtres. El ple va aprovar dijous passat el reglament que ha de marcar com es podrà utilitzar la intel·ligència artificial dins l’administració municipal.
El text va tirar endavant per unanimitat i fixa que cap sistema es podrà fer servir sense una avaluació prèvia del risc, autorització, seguiment i supervisió humana. També criteris de protecció de dades, transparència, traçabilitat, no-discriminació, accessibilitat i control humà sobre les decisions
La regidora d'Innovació i Tecnologia Neus Domènech va defensar que el document posa “ordre, criteri i garanties” en un camp que, segons va remarcar, ja ha entrat en la gestió pública. Segons el govern municipal, el reglament forma part d’un desplegament més ampli de governança de la dada i transformació digital. En aquest marc, Domènech, que també s'encarrega de l'Atenció Ciutadana, va vincular la nova norma a la futura oficina de la dada i a un pla municipal estructurat en cinc eixos de treball.
Per justificar la feina feta fins ara, la regidora va assegurar que en aquest procés ja s’han dut a terme 95 enquestes, 15 grups focals, que n’hi ha 10 més en marxa i que hi participen més d’un centenar de professionals de l’Ajuntament.
La clau, però, no era només l’acumulació de diagnòstics, sinó el salt polític i administratiu que representa posar per escrit com, quan i amb quins límits es podrà aplicar aquesta tecnologia en serveis públics i procediments interns.
Un suport unànime amb advertiments
L’aprovació va ser unànime, però el debat no va sonar igual a totes les bancades. Des d’Activem Olot, Jordi Rubio va defensar que la ciutat no es pot quedar enrere davant l’impacte de la IA, però va advertir que la tecnologia no s’ha d’utilitzar “per treure llocs de treball”. La seva posició és que ha de servir per simplificar tràmits, reduir càrregues i agilitzar processos interns, sempre amb decisió final humana.
També el PSC, per boca de Marina Alegre, hi va votar a favor. El grup va avalar que el reglament incorpori principis com la transparència, la supervisió humana, la protecció de dades i la no-discriminació, però hi va afegir un avís polític i social: el desplegament de la IA no pot eixamplar la bretxa digital. Alegre va reclamar que la ciutadania pugui saber quan una decisió administrativa ha estat assistida per sistemes automatitzats i que tingui garanties per revisar-la.
La CUP reclama recursos i calendari
La intervenció més crítica va arribar des de la CUP. Jordi Gasulla va recordar que el seu grup ja havia impulsat el març del 2023 una moció amb deu propostes per preparar l’Ajuntament davant l’impacte de la IA i va resumir els tres anys posteriors amb una frase contundent: “Tres anys que ha sigut un campi qui pugui”. Tot i votar a favor del reglament, la CUP va advertir que el text pot quedar curt si no va acompanyat de recursos, personal, formació i un calendari clar de desplegament.
Gasulla va valorar positivament que el reglament sigui sòlid des del punt de vista tècnic i jurídic, que prevegi un registre municipal d’algoritmes i que prohibeixi usos especialment sensibles, com la identificació biomètrica en temps real o la inferència d’emocions en entorns laborals. Alhora, va reclamar mecanismes de fiscalització, pressupost per a l’oficina de la dada i objectius temporals concrets perquè el document no acabi sent paper mullat.
Un període de 30 dies hàbils d’exposició pública
Després d’aquesta aprovació inicial, el reglament queda ara sotmès a 30 dies hàbils d’exposició pública abans de tornar al ple per a l’aprovació definitiva. El govern es va comprometre també a compartir amb els grups municipals l’anàlisi feta, la ruta formativa prevista i l’evolució del desplegament. Segons va apuntar Domènech, l’oficina de la dada hauria d’entrar en vigor el trimestre vinent.
Olot fa així un pas formal per treure la IA del terreny de les proves i portar-la a la gestió municipal amb regles escrites. A partir d’ara, s'ha de traduir aquest marc en estructura, personal i control efectiu quan arribi l’aprovació definitiva.
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- El grup Mooma obre a Platja d’Aro el seu cinquè restaurant
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova