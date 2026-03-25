Rescaten en helicòpter un ciclista ferit en un camí de muntanya de les Lloses
L’home, que s’havia lesionat el turmell i no podia continuar la ruta, ha estat evacuat pels Bombers fins a l’hospital de Campdevànol
Els Bombers han rescatat aquest dimecres al matí un ciclista que s’ha accidentat en un camí de muntanya de Les Lloses. El succés ha passat pocs minuts abans de les onze i ha obligat a mobilitzar l’helicòpter dels Bombers amb efectius dels GRAE, a més de tres dotacions de suport.
Un cop han localitzat l’home, li han practicat les primeres cures i l’han immobilitzat, ja que havia resultat ferit al turmell i no podia continuar la ruta.
Posteriorment, els Bombers l’han evacuat amb l’helicòpter fins a l’hospital de Campdevànol, on l’han transferit als sanitaris del SEM perquè el traslladessin al centre hospitalari del Ripollès.
