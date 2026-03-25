La Sindicatura de Comptes veu "especialment crític" el temps d'espera per ingressar a l'hospital Trueta des d'urgències
Un informe que avalua el servei conclou que està infrafinançat i situa el dèficit en 3,75 milions d'euros
La Sindicatura de Comptes veu "especialment crític" el temps d'espera dels pacients entre que reben l'alta del servei d'urgències de l'hospital Trueta de Girona i ingressen a planta. Un informe que avalua el servei durant l'any 2023, fet públic aquest dimecres, assenyala que escurçar aquest temps i millorar "el drenatge de pacients" podria traduir-se en "una reducció addicional de la morbiditat i de la mortalitat". Segons l'auditoria amb enfocament avaluador, l'activitat al servei va "superar les previsions" fixades pel CatSalut, arribant a 82.737 urgències ateses, un 11,6% per sobre de les 74.106 previstes. A més, la Sindicatura assenyala que les urgències estan infrafinançades i situa el dèficit en 3,75 milions d'euros.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l'informe 'Institut Català de la Salut: Servei d'Urgències de l'Hospital universitari doctor Josep Trueta de Girona; auditoria operativa amb enfocament avaluador'. L’informe, presentat per la síndica Maria Àngels Cabasés com a ponent, s'ha fet públic aquest dimecres i el ple de la Sindicatura el va aprovar en la sessió del 24 del febrer passat.
El treball de fiscalització operativa avalua la gestió del servei d'urgències durant l'any 2023 i se centra en cinc àmbits d'anàlisi, relacionats amb la planificació, la demanda i l'activitat, el procés assistencial i el temps d’atenció, la coordinació de recursos i els resultats obtinguts.
L'estudi indica que, com a hospital de referència de les comarques gironines, dona cobertura a una població aproximada de 916.570 habitants. Durant l'any 2023, el servei va atendre 82.737 urgències, un 11,6% més de les que havia previst el CatSaut, que eren 74.106. "Aquesta activitat s'ha mantingut estable al llarg de l'any i ha superat els nivells del 2019, abans de l'impacte de la pandèmia de la covid", assenyala l'informe.
La Sindicatura exposa que el 57,66% de les urgències van ser amb risc vital, mentre que el 42,35% no ho eren i, per tant, "podrien haver estat resoltes en centres d'atenció primària".
En relació amb l'eficàcia del servei, l'informe indica que les demores registrades en l'atenció al servei d'urgències i les "dificultats en el drenatge" de pacients "impacten negativament" en la qualitat. I no només això, també "poden implicar efectes adversos per a la seva salut".
En aquest punt, la Sindicatura subratlla que és "especialment crítica" l'espera dels pacients que han d'ingressar a l'hospital: "Es podria assolir una reducció addicional de la morbiditat i de la mortalitat si es reduís el temps d'espera entre l'alta d'urgències i l'ingrés a planta".
L'estudi detecta "desviacions significatives" en els indicadors temporals respecte als criteris d'eficiència recomanats, especialment en els casos d'ingrés hospitalari i de derivació a altres centres: "El temps de drenatge és significatiu en residències, sociosanitaris i centres de salut mental".
En concret, el temps d'estada total per als pacients derivats a residències va ser de 767 minuts (12,8 hores), en els sociosanitaris de 701 minuts (11,7 hores) i en els centres de salut mental de 519 minuts (8,7 hores).
"Els pacients amb indicació d'ingrés requereixen accés àgil a dispositius assistencials adequats. Tanmateix, la manca d'unitats com les de curta estada o subaguts limita la capacitat de drenatge dels pacients i incrementa la saturació del servei d'urgències", indica la Sindicatura, que també alerta que no hi ha circuits operatius que permetin derivar pacients directament des d'urgències cap a l'atenció intermèdia o places de convalescència.
La Sindicatura remarca que, tot i les mesures de drenatge implementades al Trueta entre els 2023 i 2025 com el clúster passadís, l'àrea de preingrés o l'hospitalització a domicili, "persisteixen mancances estructurals i de coordinació amb altres dispositius que dificulten la descongestió del servei".
L'informe també assenyala que la taxa de readmissions amb ingrés és "superior a l'esperada" i també és "superior" a allò fixat pel model estadístic el nombre d'urgències "que no finalitzen l'assistència". Un altre aspecte que també avalua la Sindicatura és el temps "total de permanència" dels pacients a urgències i resol que és "força dilatat" i "està lluny dels estàndards estatals i internacionals. Amb tot, també subratlla que, en termes de qualitat percebuda, la valoració global que fan els usuaris del Trueta és "lleugerament superior" a la del conjunt de Catalunya.
Dèficit de 3,75 milions
El servei d'urgències el Trueta és el de referència per a set àrees bàsiques de salut de les comarques gironines i, l'any 2023, l'Institut Català de la Salut (ICS) va rebre 10,8 milions d'euros transferits pel Servei Català de la Salut per finançar-lo. La Sindicatura conclou que el finançament va ser "inferior al cost total del servei" i situa el dèficit en 3,75 milions.
En relació amb els treballadors, l'avaluació també detecta que la dotació del servei d'urgències té una composició de plantilla "inestable", amb una proporció "elevada" de personal no fix (69,5%), principalment interins i eventuals. "Aquesta situació dificulta la continuïtat assistencial i condiciona la cobertura de baixes, permisos i jubilacions", analitza.
Finalment, la Sindicatura posa el focus en la manca d'un pla territorial específic d'urgències a la regió sanitària de Girona, que hauria d'elaborar el Comitè Operatiu d'Urgències i Emergències, perquè sosté que limita la identificació "precisa" de les necessitats reals del territori i la capacitat d'orientar la política pública per cobrir-les.
