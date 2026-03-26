Comença a reprendre's el servei de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou després d'una incidència a la senyalització
Renfe manté el servei de transport alternatiu per carretera fins que la circulació no es normalitzi del tot
La circulació de trens de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou s'ha començat a reprendre després que s'hagi solucionat incidència en la senyalització que ha tingut lloc a Llançà. N'han informat fonts d'Adif i de Renfe que han precisat que, per ara, el servei només serà per via única. A causa d'aquesta avaria el pas de trens ha estat tallat durant prop d'una hora en aquesta zona del territori. El primer comboi que es posarà en marxa sortirà de Portbou a les 08.35 hores en direcció a l'estació de Sants. S'ha ofert un servei de transport alternatiu per carretera amb parades intermèdies que es mantindrà mentre el servei no es normalitza del tot.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»