Comença a reprendre's el servei de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou després d'una incidència a la senyalització

Renfe manté el servei de transport alternatiu per carretera fins que la circulació no es normalitzi del tot

Usuaris esperant l'arribada del tren a l'estació de Figueres, en una imatge d'arxiu / Maria Garcia (ACN)

ACN

La circulació de trens de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou s'ha començat a reprendre després que s'hagi solucionat incidència en la senyalització que ha tingut lloc a Llançà. N'han informat fonts d'Adif i de Renfe que han precisat que, per ara, el servei només serà per via única. A causa d'aquesta avaria el pas de trens ha estat tallat durant prop d'una hora en aquesta zona del territori. El primer comboi que es posarà en marxa sortirà de Portbou a les 08.35 hores en direcció a l'estació de Sants. S'ha ofert un servei de transport alternatiu per carretera amb parades intermèdies que es mantindrà mentre el servei no es normalitza del tot.

