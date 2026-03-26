Interrompuda la circulació a l'R11 i l’RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a la senyalització a Llançà

Renfe treballa per oferir un servei de transport alternatiu per carretera

Usuaris esperant l'arribada del tren a l'estació de Figueres, en una imatge d'arxiu

Usuaris esperant l'arribada del tren a l'estació de Figueres, en una imatge d'arxiu / Maria Garcia (ACN)

La circulació de trens de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou està interrompuda a causa d'una incidència en la senyalització que ha tingut lloc a Llançà. N'han informat fonts d'Adif i Renfe que han indicat que s'està treballant per oferir un servei de transport alternatiu per carretera. Els tècnics del gestor ferroviari treballen per a resoldre aquesta avaria tan aviat com sigui possible.

