L'ANC impulsa una campanya al Trueta per denunciar vulneracions dels drets lingüístics en la salut

La iniciativa incentiva els usuaris de l'hospital a posar una queixa si es troba en una situació de discriminació

Presentació de la campanya aquest dijous al Trueta. / Aniol Resclosa

Laura Teixidor

Girona

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous al migdia a l’hospital Josep Trueta una campanya per denunciar i revertir la situació del català en l’àmbit de la salut.

La iniciativa anomenada "A la Salut, en català”, l’ANC vol facilitar que tothom a qui se li vulnerin els seus drets lingüístics posi una queixa i fer-la arribar a totes les institucions i entitats responsables de garantir aquests drets. Per fer-ho, l’Assemblea ha creat un formulari en línia perquè la denúncia es pugui fer en menys d’un minut en format de text o d’àudio. Voluntaris de l’entitat independentista recolliran la queixa, la processaran i l’enviaran als organismes, institucions i organitzacions responsables de vetllar per la salut de la llengua del país: Plataforma per la Llengua, la Bústia del català, el Col·legi de Metges, l’Agència Catalana del Consum, el síndic de greuges i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Repartiment de díctics a l'hospital aquest dijous al migdia. / Aniol Resclosa

Durant la presentació de la iniciativa, voluntaris han repartit díptics i explicaven la campanya a les persones que entraven i sortien de l’hospital.

La campanya va començar a l'hospital Clínic de Barcelona la setmana passada i s'ha anat estenent a la resta d'hospitals públics de Catalunya. Està previst que la campanya també arribi als centres d’atenció primària i la resta de centres de salut. Els díptics que reparteixen els voluntaris de l’ANC inclouen un codi QR per fer la denúncia en línia, un decàleg dels drets dels pacients referits a l’ús del català i també una piruleta sense sucre amb el missatge “fes servir la teva llengua, hi tens dret!”.

