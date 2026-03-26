Les residències gironines van notificar l'any passat onze brots de sarna amb 171 afectats
La mitjana de casos per cada episodi és la més alta de Catalunya amb més de quinze usuaris contagiats
Les residències de gent gran de les comarques gironines van notificar l’any passat 11 brots de sarna que van afectar 171 persones, segons dades de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. D'aquesta manera, amb una mitjana de 15,5 afectats per brot, Girona se situa al capdavant de Catalunya pel que fa a mitjana d'afectats per episodi registrat.
Si el nombre de brots es compara amb la resta de Catalunya; Barcelona Zona Sud va encapçalar el nombre d'episodis amb 38, i també el d’afectats, amb 271. Per darrere hi van quedar el Vallès Occidental i Oriental, amb 23 brots i 186 afectats; Tarragona, amb 21 i 164; i la ciutat de Barcelona, amb 26 brots però només 115 afectats. Girona, en canvi, amb només 11 notificacions, va acumular 171 casos, més que Tarragona, el Barcelonès Nord i Maresme o Catalunya Central. Això significa que, tot i representar només el 7,1% dels brots catalans en geriàtrics, va concentrar el 13,9% del total de persones afectades.
La distància és encara més evident quan s’analitza la mitjana de casos per focus. Els 15,5 afectats de Girona gairebé dupliquen la mitjana catalana, fixada en 8 persones per brot. També superen amb marge Lleida, amb 10,4; Catalunya Central, amb 10,2; el Vallès, amb 8,1; Tarragona, amb 7,8; o Barcelona Zona Sud, amb 7,1. A la ciutat de Barcelona, de fet, la mitjana baixa fins als 4,4 afectats. D'aquesta manera, a Girona es van declarar menys episodis que en altres punts del territori, però quan la sarna entrava en una residència, l’abast era molt més ampli.
En el conjunt de Catalunya, el 2025 es van comptabilitzar 154 brots de sarna en residències de gent gran amb 1.229 afectats. D’aquests, 1.000 eren residents, és a dir el 81,3% del total; 218 eren treballadors, un 17,8%; i 11, familiars. La distribució mensual també apunta a una intensificació clara a la tardor: l’octubre va ser el pitjor mes de l’any, amb 26 brots i 272 afectats, per davant del gener, amb 15 brots i 172 casos.
Tendència a l'alça
Les dades evidencien que la sarna segueix la tendència a l'alça que fa anys que preocupa els epidemiòlegs. L’Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Sanitat va informar a finals de 2025 que la incidència anual de la sarna a l’atenció primària espanyola s’ha multiplicat gairebé per 50 entre el 2011 i el 2023, passant de 131 casos per milió d’habitants a més de 6.300, i assenyala les zones costaneres del nord d’Espanya entre les àrees on l’augment ha estat més intens.
A Catalunya, la progressió ja s’havia deixat notar abans. Un informe de l’Agència de Salut Pública de Catalunya recull que entre el 2015 i el 2022 es van notificar 647 brots amb 4.143 afectats, i que el 2022 va marcar el màxim de tota la sèrie, amb 206 brots. El mateix document subratlla que les residències geriàtriques van ser l’àmbit específic amb més brots i més persones afectades: 179 episodis, el 27,7% del total, i 1.685 casos, el 40,7%.
Des del Departament de Salut recorden que la sarna es transmet sobretot per contacte directe i perllongat amb la pell, o a través de roba i llençols contaminats recentment, i assenyalen residències, centres sociosanitaris i altres institucions tancades com els entorns on els brots es produeixen amb més freqüència. A Catalunya, els casos aïllats no es declaren, però sí que és obligatori comunicar a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica les sospites de brot, és a dir, quan hi ha dos o més casos relacionats en el temps i l’espai.
Tota persona notificada ha de fer aïllament estricte fins a les 24 hores després d’iniciar el tractament. Aquest termini es pot allargar en situacions de brot o en casos de sarna crostosa.
Salut i Drets Socials van reforçar l’any passat la formació al sector amb instruccions específiques sobre diagnòstic, aïllament, tractament, sectorització i seguiment. Sobre el paper, els centres tenen l’obligació de disposar de protocols interns, identificar contactes estrets i activar mesures de protecció i neteja.
