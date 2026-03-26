L'hospital d'Olot incorpora l'òxid nitrós en els parts com a analgèsic no invasiu i alleugerir el dolor a la pacient
A través del conegut com a 'gas del riure' es poden reduir els efectes de les contraccions de manera ràpida i segura
L'hospital d'Olot ha incorporat l'òxid nitrós en els parts com a analgèsic no invasiu i que permet alleugerir els dolors que pateixen les pacients. En concret, els professionals del centre fan servir aquest producte, conegut també com a 'gas del riure' a les contraccions i així reduir els efectes que tenen de manera ràpida i segura. D'aquesta manera, l'hospital amplia les opcions d'analgèsia disponibles per a les dones que pareixen al centre de la Garrotxa. Aquest gas barreja òxid nitrós i oxigen al 50% i és la mateixa gestant qui pot administrar-se'n amb un broquet durant les contraccions. L'efecte es nota abans d'un minut i desapareix quan es deixa d'inhalar, fet que permet a la dona mantenir el control i participar més en el part.
Aquest mètode proporciona alleujament del dolor lleu o moderat, però no elimina del tot les sensacions del part. En aquest sentit, es presenta com una alternativa o complement a d'altres opcions analgèsiques, com l'epidural. A més, no s'acumula a l'organisme i no comporta efectes significatius sobre el nadó, ja que s'elimina ràpidament del cos de la mare.
Per garantir un ús adequat del sistema, el personal sanitari de sala de parts i d'atenció al part ha rebut formació específica sobre la manera d'utilitzar el gas i sobre les indicacions i precaucions que cal tenir en compte i que van associades. Cal tenir en compte que l'administració del gas es fa sempre sota supervisió professional i a sala de parts.
La introducció d'aquesta tècnica forma part de l'aposta de l'equip d'obstetres, llevadores i anestesiòlegs de l'hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa per oferir una atenció al part més respectuosa i centrada en les necessitats de les dones. Amb aquesta nova eina, el centre amplia el ventall de recursos per afavorir un part poc intervingut que mantingui, però, els estàndards de seguretat i qualitat assistencial.
Increment de parts
Des de l'hospital assenyalen que el 2025 es va registrar un increment del 19% de parts respecte l'any anterior. En total els professionals van atendre 449 dones que van parir al centre, per les 376 del 2024. La majoria d'aquests parts han estat vaginals 311, dels quals 99 han estat naturals.
Només es van fer instrumentacions obstètriques en 61 naixements, una proporció que l'hospital assenyala que és "molt baixa". També s'han fet 77 cesàries, sent el millor percentatge de la Regió Sanitària de Girona, 26 de les quals amb acompanyament per part de la parella a quiròfan. A més, un 89,4% de les dones de la Garrotxa van decidir parir a l’hospital d’Olot el 2025, una xifra superior a l'any anterior.
