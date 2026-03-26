Olot incorpora a l’Arxiu 100.000 fotos d’en Juli, fotoperiodista de Diari de Girona
Josep M. Julià Sacrest, fotoperiodista nascut a Olot, va cobrir l'actualitat de la Garrotxa des de 1983 fins al 2000, i ara el seu fons documental forma part de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Olot ha formalitzat la donació del Fons Josep M. Julià Sacrest, en Juli, a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. El conjunt reuneix unes 100.000 fotografies d’actes i de vida pública de la ciutat entre la dècada de 1980 i els primers anys 2000 i inclou també la cessió dels drets d’explotació de la documentació.
La Junta de Govern Local d’Olot ha aprovat aquest dijous 26 de març el contracte de donació i cessió dels drets d’explotació del fons. Segons ha informat l’Ajuntament, l’acord l’han signat al matí l’alcalde, Agustí Arbós, i Josep M. Julià Sacrest, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
La cessió culmina un procés iniciat l’agost de 2025, quan Julià es va adreçar a l’arxiu per plantejar la donació del seu fons documental a la ciutat. L’ingrés de la documentació es va fer efectiu el 25 d’octubre de 2025, segons la informació facilitada pel consistori.
Dues dècades d'imatges
El gruix del material és de qualitat notable. El fons incorpora 8 capses de fitxers arxivadors amb fotografies, 33 àlbums fotogràfics amb negatius de 35 mil·límetres en monocrom i color datats entre 1983 i 2001, 70 fotografies de gran format i 1 àlbum recuperat del fons de l’Agrupació Fotogràfica del Centre Catòlic d’Olot. A més, s’hi afegeixen 34 capses d’arxiu amb retalls de premsa dels diaris on va col·laborar entre 1984 i 2000.
Josep M. Julià Sacrest, nascut a Olot el 1954, és un fotoperiodista autodidacte que va començar a dedicar-se a la fotografia periodística el 1983 des de les pàgines de Los Sitios, capçalera convertida en Diari de Girona el 1988. Hi va treballar fins a l’any 2000 fent el seguiment de l’actualitat de la Garrotxa, i també va publicar fotografies a Avui, El País, La Vanguardia i Sport.
Seguiment de l'actualitat
El valor informatiu del fons és que concentra el seguiment de l’activitat municipal i dels actes protocol·laris de l’Ajuntament d’Olot durant prop de dues dècades. En altres paraules, l’arxiu incorpora una part molt extensa de la memòria gràfica recent de la ciutat i de la comarca feta des d’una mirada periodística local.
Més enllà de la feina als diaris, Julià també va tenir un paper actiu a l’Agrupació Fotogràfica del Centre Catòlic d’Olot, que va arribar a presidir entre 1984 i 1991, i ha participat en concursos, exposicions i llibres que combinen poesia i fotografia.
