El PP porta al Congrés la modernització del quarter militar de Sant Climent Sescebes
El diputat del PP Agustín Parra impulsa una proposició no de llei per reclamar millores a l’aquarterament i completar-ne la plantilla, reforçar la seguretat i modernitzar-ne les instal·lacions
El PP ha portat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per reclamar la modernització integral del quarter militar General Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes. La iniciativa l’ha impulsat el diputat popular per Barcelona Agustín Parra i ha estat aprovada a la Comissió de Defensa.
Segons defensa el PP, aquest aquarterament, seu del Regiment d’Infanteria Arapiles número 62, té un paper rellevant tant dins l’estructura de defensa com per la presència institucional de l’Estat a la demarcació de Girona. Parra sosté que aquestes instal·lacions “constitueixen comunitats de servei públic integrades per professionals, valors democràtics i patrimoni comú” i que reforçar-les és “essencial per a garantir la cohesió territorial i la igualtat de drets”.
Dèficit estructural de personal
La proposició planteja diverses mesures. D’una banda, reclama completar la plantilla de tropa i marineria amb incentius específics per corregir el que el PP considera un dèficit estructural de personal. De l’altra, també demana modernitzar les instal·lacions i els sistemes de comunicació per garantir-ne l’operativitat i reforçar els protocols de seguretat per protegir els servidors públics.
La iniciativa també inclou impulsar accions de visibilització institucional de les Forces Armades a Catalunya i desenvolupar un pla integral de suport al personal militar. Segons recull la nota, aquest pla hauria d’incloure millores en matèria retributiva, habitatge, transport i conciliació.
Parra assegura que la proposta també posa el focus en “la importància de reforçar la presència institucional a Catalunya” i defensa que “assegurar uns serveis públics homogenis i una protecció equitativa per a tots els ciutadans contribueix a l’estabilitat i a la seguretat nacional”. En aquest sentit, adverteix de “la necessitat de preservar aquestes capacitats enfront de possibles condicionants conjunturals”.
El diputat popular també destaca el paper del quarter de Sant Climent Sescebes en tasques logístiques, d’instrucció i de suport a la població civil en situacions d’emergència. Segons afirma, això reforça la necessitat d’assegurar-ne la modernització i la capacitat operativa.
Finalment, Parra sosté que aquesta iniciativa reflecteix “el compromís del Partit Popular amb l’estabilitat institucional, la cohesió territorial i la seguretat dels ciutadans, especialment en aquells territoris on la presència de l’Estat resulta estratègica”.
