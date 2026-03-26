Detiguts OlotRuta Mallorca-GironaSubmarinista mortFran BeltránDetingudes VilablareixAlimentàriaSalmonel·la en llonganissa
Primeres incidències per ventades a les comarques gironines

La majoria de serveis són per caiguda d'arbres

Un camió dels Bombers en una imatge d'arxiu / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Eva Batlle

Els Bombers de la Generalitat han fet una quinzena de sortides entre les nou del vespre de dimecres i les vuit del matí d’aquest dijous a causa de les ventades que afecten les comarques gironines, especialment a l’Empordà. Segons han informat, cap dels serveis ha estat destacat i la majoria d’actuacions han estat per la caiguda d’arbres, branques o algun element desprès a la via pública. De fet, s'ha tallat la GI-622 entre Vilaür i Sant Mori per la caiguda d'arbres.

El municipi de Roses concentra, de moment, el nombre més elevat d’avisos, amb tres sortides.

Aquest episodi s’emmarca en l’alerta activada per Protecció Civil davant un temporal de vent i mala mar que afecta sobretot l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pirineu gironí. Les ratxes poden superar els 90 km/h, mentre que a la costa s’esperen onades de més de 2,5 metres, especialment al nord del cap de Creus i al cap de Begur.

Davant aquesta situació, les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar la prudència. Es recomana assegurar objectes a balcons i terrasses, evitar zones arbrades o elements inestables i limitar els desplaçaments, especialment a prop del litoral i en zones de muntanya, mentre duri l’episodi de ventades.

