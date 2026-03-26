Primeres incidències per ventades a les comarques gironines
La majoria de serveis són per caiguda d'arbres
Els Bombers de la Generalitat han fet una quinzena de sortides entre les nou del vespre de dimecres i les vuit del matí d’aquest dijous a causa de les ventades que afecten les comarques gironines, especialment a l’Empordà. Segons han informat, cap dels serveis ha estat destacat i la majoria d’actuacions han estat per la caiguda d’arbres, branques o algun element desprès a la via pública. De fet, s'ha tallat la GI-622 entre Vilaür i Sant Mori per la caiguda d'arbres.
El municipi de Roses concentra, de moment, el nombre més elevat d’avisos, amb tres sortides.
Aquest episodi s’emmarca en l’alerta activada per Protecció Civil davant un temporal de vent i mala mar que afecta sobretot l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pirineu gironí. Les ratxes poden superar els 90 km/h, mentre que a la costa s’esperen onades de més de 2,5 metres, especialment al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Davant aquesta situació, les autoritats insisteixen en la necessitat d’extremar la prudència. Es recomana assegurar objectes a balcons i terrasses, evitar zones arbrades o elements inestables i limitar els desplaçaments, especialment a prop del litoral i en zones de muntanya, mentre duri l’episodi de ventades.
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Acomiaden una treballadora d'Ikea per publicar a Facebook vídeos en què titlla l'empresa de “merda” i els seus caps de “gilipolles”
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- Armando Folgado, pentaplègic de 45 anys: 'Què passarà quan la meva mare no pugui cuidar-me?
- Demanden l'Institut Nacional de la Seguretat Social per denegar la incapacitat permanent a una professora gironina
- Tenia una professora que ens ensenyava a fer problemes molt xulos de lògica i em vaig començar a enganxar de debò
- Detingut un jove de 17 anys per violar una menor a l'estació d'autobusos de Lloret
- «El que mengi Trump cada dia, és el que no s’hauria de menjar»