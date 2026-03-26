Sant Joan retira l’avet que va caure sobre el Monestir i el substituirà per un de la mateixa espècie

L'Ajuntament ha considerat massa car el seu manteniment i la poca garantia de supervivència

Els treballs per retirar l'arbre que va caure sobre el Monestir / Jordi Remolins

Sant Joan de les Abadesses

L’avet que fa dos diumenges va caure sobre el monestir de Sant Joan de les Abadesses a causa de la ventada, ha estat retirat aquest dijous de la seva ubicació centenària, després que l’Ajuntament avalués que el cost de mantenir-li no justificava les poques garanties de supervivència.

Per substituir-lo plantaran un exemplar de la mateixa espècie -abies pinsapo- que donarà continuïtat paisatgística a l’entorn monàstic. 

 En cas d’haver volgut preservar l’avet hauria calgut apuntalar-lo durant un període perllongat i fer-hi una poda que n’hagués alterat l’aspecte tradicional. El consistori també ha valorat que mantenir-lo estable hauria comportat un cost molt elevat.

Un dels motius pels quals l’arbre va acabar caient, va ser que a mitjan segle passat es va rebaixar el nivell d’aquell espai, perjudicant-ne l’arrelament malgrat que s'hi havia instal·lat una jardinera metàl·lica.

L'arbre el dia que va caure a Sant Joan de les Abadesses / Joan Montaner

