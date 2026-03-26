Trànsit preveu una “eclosió de mobilitat” per Setmana Santa pels gruixos de neu a la muntanya i el bon temps a la platja
L’organisme viari controlarà els navegadors GPS per “evitar” la circulació de vehicles per pobles com a drecera
Albert Hernàndez Ventós
El Servei Català de Trànsit (SCT) espera una “eclosió de mobilitat” per l’operació sortida de Setmana Santa pels gruixos de neu a les estacions d’esquí i pel bon temps que es preveu i això arrossegui persones a zones costaneres. Així ho ha expressat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha calculat uns 590.000 vehicles sortiran a les carreteres en aquest període festiu. Lamiel ha puntualitzat que ho faran en dues fases, una primera que arrencarà aquest divendres i s’allargarà fins diumenge. Mentre que la segona serà entre el Dijous Sant i Dilluns de Pasqua. El director de l’organisme ha explicat que controlaran els navegadors GPS per “evitar” la circulació per pobles i viles com a drecera per arribar al destí.
El director del SCT ha afirmat que la mobilitat prevista serà “bastant similar” a la d’altres anys, però amb “la singularitat” que, després d’haver viscut “adversitats climàtiques” tan seguides aquest principi d’any, “quan fa bo hi ha eclosions” de cotxes a les carreteres. Un fet que l’espera per aquests dies de Setmana Santa i que, segons ha apuntat, ja es va experimentar al febrer. Lamiel ha pronosticat que entre aquest divendres i dissabte, fins a les 15 hores, surtin 580.000 vehicles, dels quals retornaran 240.000, entre les 12 i la mitjanit de diumenge.
El responsable de l’òrgan viari ha indicat que per afavorir la fluïdesa, els vehicles pesants de transports de mercaderies de més de 7,5 tones hauran de circular per la dreta i sense poder fer avançaments a l’AP-7, entre Sant Celoni (Vallès Oriental) i Vilafranca del Penedès. Lamiel, però, ha advertit que aquest primer cap de setmana serà “complicat” a la C-16, C-55 i C-17 pels “moviments cap a muntanya”. Alhora, ha afegit que a Vic hi ha el mercat del Ram que “pressionarà una mica més” la C-17.
Quant al retorn, el diumenge 29, es conservaran les limitacions als vehicles pesants entre Sant Celoni i Vilafranca i al tram de l’A2 entre Igualada i Abrera.
Pel que fa a la segona fase (entre el 2 i 6 d’abril) arrencarà Dijous Sant, a les vuit del matí, i s’allargarà fins a les 15 hores de divendres, quan Lamiel ha previst uns 560.000 cotxes. Igual que des de fa dos anys, s’instal·laran dos carrils addicionals de sortida a l’AP-7. Un s’ubicarà entre Montornès del Vallès i Sils (la Selva) i l’altre, entre Martorell i Banyeres del Penedès. En aquests trams, els camions no podran fer avançaments i hauran de circular a un màxim de 80 km/h. A la vegada, Lamiel ha recordat que es manté l’obligatorietat respecte dels vehicles pesants, de desplaçar-se més enllà del carril dret i no fer avançaments. Tot i això, ha puntualitzat que dijous en ser dia feiner, les restriccions seran des de les 15 hores i fins a les 20.
D’altra banda, l’operació tornada, que serà “de més intensitat”, ha subratllat el director del SCT, amb uns 590.000 vehicles. També s’instal·laran dos carrils addicionals a l’AP-7, cap a Barcelona, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (Baix Llobregat) i entre Sant Celoni i Montornès del Vallès. Per la seva part, a la C-32, entre la tarda de diumenge i Dilluns de Pasqua, se sumarà un carril addicional cap a la capital catalana entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat.
Així mateix, Trànsit aplicarà altres mesures de regulació viària com priorització de sentits en rotondes, dobles carrils, supressió de carrils d’avançament en trams 2+1 i tancaments d’accessos a algunes poblacions en vies com la C-14, C-16, C-17, C-31, C-55, C-65, N-240 i N-340, entre d’altres.
Control de GPS
El director del SCT ha explicat que “manipularan” navegadors GPS, gràcies a un acord amb les aplicacions, “especialment amb Google i Waz”, ha precisat. L’objectiu és “evitar trànsit interior en pobles que generen molta distorsió”, ha defensat. Segons ha detallat, disposen d’un usuari i accedeixen a l’aplicatiu amb l'opció de modificar “algunes vies” i el seu estat de la carretera, pasant a ser “inactiva” o “en obres”.
Lamiel ha dit que s’ha començat a aplicar des de fa dues setmanes i ha precisat que ha estat a la Nou de Berguedà, perquè “són vies purament locals” i s’utilitzen de drecera, per evitar cues, passant per altres nuclis com ara Cercs. Una decisió que va néixer arran de les converses amb l’alcalde de la Nou de Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà.
Gairebé 1.700 agents per un miler de controls
Els Mossos d’Esquadra desplegaran 1.669 agents que actuaran tant en autopistes com en carreteres secundàries i punts de gran afluència. En conjunt, s’espera dur a terme 1.038 controls a tot el territori català. D’aquest global, 301 seran d’alcoholèmia i drogues; 209 de distraccions i 134 de velocitat, entre d’altres.
La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència als conductors i a la ciutadania a informar-se de l’estat del trànsit a l’hora de programar el desplaçament. “L’objectiu és evitar la sinistralitat”, ha reblat Parlon i especialment ha posat èmfasi en els motoristes en ser “els més vulnerables” a les carreteres. La consellera ha insistit que la voluntat és tenir “una Setmana Santa quant a la mobilitat que sigui la més segura possible”.
Subscriu-te per seguir llegint
