Aliança Catalana porta a Ripoll un nou pressupost sense els suports assegurats per aprovar-los
Junts i la CUP hi votaran en contra mentre la resta de grups donaran a conèixer el vot durant el ple
L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, sotmetrà a votació el pressupost del 2026 dimarts vinent sense tenir assegurats els suports. Aliança Catalana (AC) governa amb minoria amb 6 dels 17 regidors. Junts, amb 3, hi votarà en contra perquè no inclou la possible pèrdua de subvenció de l'ajut de 2,7 milions d'euros de la Nau del Pla. També diran 'no' els 2 regidors de la CUP. ERC, amb 3 regidors, i el PSC, amb 2, ho exposaran al ple mentre que Som-hi Ripoll, amb 1, estan negociant. L'any passat, Orriols va activar la qüestió de confiança després del 'no' de tota l'oposició als comptes del 2025. Faltava poc per acordar un govern alternatiu, però Junts va fer marxa enrere, la moció de censura no es va fer i els comptes es van aprovar automàticament.
AC aspira a aprovar els pressupostos per al 2026, però no està clar si aconseguirà la majoria simple necessària per tirar-ho endavant - més vots a favor que en contra-. Aquesta setmana hi ha hagut contactes amb formacions i, de moment, els que ja han dit que hi votaran en contra són Junts per Ripoll, principal força a l'oposició amb 3 regidors. En una atenció als mitjans, van explicar que no hi havia marge i que era "paper mullat" perquè no preveien la possible pèrdua de la subvenció de 2,7 milions d'euros -més uns 400.000 euros d'interessos- per a la rehabilitació energètica de la Nau del Pla per incompliment de terminis. Un fet, segons els juntaires, que demostra la "mala gestió" d'AC.
Qui també hi votarà en contra són els dos regidors d'Alternativa-CUP, que exposaran els dos motius principals que els han portat a prendre aquesta decisió durant el ple.
ERC, amb 3 regidors, no donarà a conèixer el seu vot fins a la celebració del ple. Es dona el cas, a més, que per circumstàncies personals només comptaran amb 1 regidor. Per la seva banda, el PSC, amb 2 regidors, tampoc ha donat a conèixer el vot i ho exposarà públicament durant la sessió plenària.
Falta saber si l'únic regidor dels independents Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, acabarà donant suport als comptes. Actualment, segueixen amb les negociacions obertes. En declaracions a l'ACN, Colomer ha assegurat que han fet propostes des de la mirada d'"oposició constructiva" i de treballar "per Ripoll". En aquest sentit, ha reconegut un "canvi" per part d'Aliança Catalana que s'ha ofert a parlar amb tothom i a escoltar propostes. "A diferència d'altres anys, que no se'ns havia ni cridat", ha afirmat.
En cas que no s'aprovin els pressupostos, Orriols podria tornar a activar la qüestió de confiança com l'any passat, posar pressió a l'oposició i forçar una aprovació automàtica en cas que no hi hagi govern alternatiu ni moció de censura. Una possibilitat encara més difícil després de l'intent fallit de l'any passat i tenint en compte que falta poc més d'un any per a les pròximes eleccions municipals.
