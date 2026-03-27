Evacuen 165 passatgers d’un tren aturat per la caiguda d’un arbre a Sant Jordi Desvalls
La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, activar transport alternatiu per carretera i posar en prealerta el pla Ferrocat
Un total de 165 persones han estat evacuades aquest divendres a la tarda d’un tren de l’R11 que ha quedat aturat a la via després que li caigués a sobre un arbre al pas per Sant Jordi Desvalls, al Gironès. La incidència s’ha produït cap a dos quarts de tres al pas a nivell de Sant Mateu i Gaüses, just en el moment en què passava el comboi, que s’ha vist obligat a aturar-se.
Segons ha informat Renfe, el succés no ha causat ferits ni entre els passatgers ni entre els maquinistes. L’evacuació s’ha dut a terme amb normalitat i en condicions de seguretat. Els Bombers han començat el dispositiu cap a dos quarts de cinc de la tarda i l’han completat vint minuts després. Els usuaris han baixat del tren a la via i han estat acompanyats per efectius dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra fins a un punt pròxim, on han estat recollits per autobusos habilitats per la companyia ferroviària.
La incidència ha obligat a tallar la línia entre Flaçà i Figueres, un tram que es cobreix amb servei alternatiu per carretera mentre no es pugui restablir la circulació. Mentrestant, tant l’R11 com l’RG1 mantenen servei ferroviari entre Barcelona i Flaçà i entre Figueres i Portbou.
Dos serveis Avant especials
Renfe també ha habilitat dos serveis Avant especials. El primer, amb sortida de Barcelona Sants a les 17.30 hores, amb aturades a Girona a les 18.00 i a Figueres Vilafant a les 18.24. El segon fa el trajecte invers, amb sortida de Figueres Vilafant a les 19.00 hores, parada a Girona a les 19.16 i arribada a Barcelona Sants a les 19.52.
Arran d’aquesta incidència, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. Tècnics de Renfe i d’Adif s’han desplaçat fins al punt afectat per valorar els danys i dur a terme les reparacions necessàries, i a hores d’ara no hi ha una previsió concreta de represa del servei.
Per la seva banda, membres de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls també s’han desplaçat al lloc dels fets per donar suport als serveis d’emergència i a les persones afectades. El consistori ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que la situació està sota control.
