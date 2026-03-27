Banyoles celebra la processó dels Dolors
Els pendonistes eren la família Poch Ollé de la Congregació, i Melcior Farrés Serra, de la Germandat
Redacció
Banyoles
Banyoles ha celebrat aquest divendres al vespre la tradicional Processó dels Dolors. Organitzada per la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors, la Germandat de la Nostra Senyora dels Dolors i el Manípul de Manaies, tenia com a pendonistes la família Poch Ollé de la Congregació, i Melcior Farrés Serra, de la Germandat. La Processó ha començat a l’església de Santa Maria amb 170 manaies. A més, tal com ha destacat Ràdio Banyoles enguany hi ha una nova figura del Manaia convidat, que aquest serà per la dramaturga banyolina Clàudia Cedó.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre