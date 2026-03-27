Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
Els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte agressor i l'alumne ferit ha estat traslladat al Trueta amb lesions de poca consideració
Una baralla entre dos menors ha acabat aquest migdia amb un alumne apunyalat a l’institut Narcís Xifra de Girona. Els fets han provocat un ampli desplegament policial i sanitari al centre educatiu.
Segons les primeres informacions, l’enfrontament s’ha produït al pati de l’institut del barri del Pont Major i hi estarien implicats dos alumnes de quart d’ESO. Per causes que ara s’investiguen, un dels joves hauria tret una arma blanca i hauria ferit l’altre. La víctima presentava diversos talls que han requerit punts de sotura i ha resultat ferida de poca consideració.
Arran de l’incident, s’han activat els Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’han desplaçat fins al lloc dels fets. Els sanitaris han atès el menor ferit al mateix centre i, posteriorment, l’han evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Pel que fa a la policia catalana, els Mossos d’Esquadra han detingut el presumpte autor de l’agressió, de 15 anys, per un delicte de lesions. Ara han obert una investigació per aclarir com s’ha desencadenat la baralla i què ha motivat l’atac amb arma blanca dins del recinte escolar, confirmen des del cos policial.
