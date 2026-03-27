El cost de les ulleres pot suposar més de la meitat de la pensió per a la gent gran
L'associació Visió i Vida alerta de l'increment de pobresa visual en la població de més de 65 anys
Vuit de cada deu persones de més de 65 anys necessiten ulleres i moltes de les quals progressives, amb la qual cosa el cost mitjà sol rondar els 495 euros, ja que solen ser més cares que les monofocals. Però tenint en compte que les pensions mitjanes són d'uns 1.500 euros, el cost d'aquest producte "pot representar entre el 31,7% i un 52,8% de la pensió, convertint-se en una despesa impossible d'assumir per a molts jubilats", segons denuncia l'associació Visió i Vida en la presentació de l'estudi Pobresa visual en la tercera edat.
L'entitat alerta que més de 20.000 gironins de més de 65 anys podrien estar patint pobresa visual i a Espanya la xifra superaria els dos milions. És a dir, persones que, a causa de la seva situació econòmica, es veuen obligades a prioritzar les seves despeses i per a les quals la compra d’una ajuda òptica pot desequilibrar la seva economia, impedint-los gaudir d’una bona visió.
L’entitat, que ja fa més de deu anys va posar a debat el terme "pobresa visual", vol posar el focus en la gent gran tenint en compte el creixement de l'esperança de vida i la quantitat de persones que viuen soles. A això cal afegir factors que agreugen la situació, com la fragilitat, les barreres de mobilitat, la soledat residencial i el desconeixement del problema i de les possibles solucions. "Necessitem protegir aquest segment per evitar l’alt cost social que es derivaria de la seva mala visió”, explica Salvador Alsina, president de l'associació.
Risc de pobresa
En la mateixa línia, el 25,7% de la ciutadania està en risc de pobresa a Espanya. A Catalunya la xifra és del 21,6%, inferior a la mitjana. Tot i això, la pobresa es distribueix de manera desigual. "Sabem que existeixen ajudes, tant nacionals com locals i regionals, i que la Llei de Dependència cobreix alguns casos, però necessitem oferir a adults i gent gran una cobertura estructural que els garanteixi programes de prevenció, la integració de la visió en les polítiques d’envelliment actiu, informació i accessibilitat a les solucions i, en cas de necessitat, comptar amb l’ajuda econòmica necessària per gaudir d’una bona visió, com ja passa amb el Pla VEO i els menors de 16 anys”, incideix Alsina. L’entitat ho té clar que "no pot haver-hi ni una sola persona gran que renunciï a veure bé per motius econòmics".
Per altra banda, segons dades recents de persones ateses per la Creu Roja mostren que la vulnerabilitat sanitària és majoritàriament present en les dones El 54% de les persones ateses amb les ajudes sanitàries de l'organització ho són i tenen edats compreses entre els 33 i els 64 anys (65%).
Les dades també mostren que el 60% de les persones ateses són de nacionalitat espanyola i el 40% restant d’altres països com per exemple el Marroc i Colòmbia entre els més predominants.
