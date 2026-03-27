Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners
El Pla Kanpai Pista reforça la vigilància a les vies ràpides i posa el focus en aquesta autopista, on aquest divendres el dispositiu s'ha saldat amb nou persones identificades que aculmulaven 85 antecedents i s'ha intervingut un vehicle
Les comarques gironines tornen a situar-se en un dels punts sensibles de la lluita contra la delinqüència itinerant a la xarxa viària. Els Mossos d’Esquadra han activat el Pla Kanpai Pista, un dispositiu que vol estrènyer el setge als grups que actuen a l’AP-7 i a altres vies d’alta capacitat, especialment els especialitzats en furts, els coneguts com a punxa-rodes i els teloners, que roben la càrrega de camions. El pla que lluita contra la multireincidència viària es desplega a tot Catalunya, però té una mirada clara sobre aquesta autopista, convertida en el gran corredor crític del país.
El Pla Kanpai Pista és concebut pels Mossos com un pla “viu i unificat” que implica tot el territori de Catalunya i que s’estén a l’AP-7, la C-32, la C-25, l’A-2, l’AP-2 i altres vies d’alta capacitat.
85 antecendents
Aquest divendres, entre les onze del matí i les sis de la tarda, els Mossos d’Esquadra han desplegat el dispositiu especial del Pla Kanpai Pista. A la Regió Policial de Girona, el balanç deixa nou identificats amb 85 antecedents, quatre vehicles controlats i un vehicle intervingut, amb la participació de 38 agents. En el conjunt de Catalunya, l’operatiu ha mobilitzat 245 efectius i s’ha saldat amb 181 persones identificades amb 162 antecedents, 151 vehicles identificat i, un vehicle intervingut.
L'AP-7 gironina i els punxa-rodes
Entre l’1 de gener i l’1 de març d’aquest any, els Mossos d’Esquadra han registrat 205 incidents al tram gironí de l’AP-7 relacionats amb aquesta tipologia delictiva, una xifra que representa una clara davallada respecte del mateix període de l’any anterior, quan se’n van comptabilitzar 565. Tot i aquest descens, els punts amb més concentració de casos continuen sent les àrees de servei de la Selva, amb 54 incidents; de l’Empordà, amb 42; i del Gironès, amb 31.
L’inspector Francesc Garcia, cap del torn regional operatiu de la Regió Policial de Girona, ha explicat aquest divendres sobre el terreny a l'àrea de servei de Garrigàs que el dispositiu es va posar en marxa a inicis de gener amb l’objectiu de “donar seguretat a tot el tram de l’autopista”, tant en horari diürn com nocturn. Aquest divendres s'ha desplegat novament i Garcia ha subratllat que, a la regió policial gironina, els primers 100 quilòmetres de l’AP-7, des de l’entrada per la frontera, són històricament els que han concentrat més activitat delictiva, sobretot vinculada als punxa-rodes, antigament coneguts com a "peruans". És, diu, el tram on “sempre hi ha hagut més activitat delictiva”.
En aquests casos, els lladres trien prèviament una víctima, sovint en àrees de servei, i la segueixen. Aleshores, li fan senyals per fer-li creure que té una avaria, com una roda punxada. Quan la víctima s’atura, un dels lladres baixa i la distreu portant-la cap al darrere del cotxe. Mentrestant, un altre aprofita per robar objectes de valor de dins el vehicle.
4.000 fets en vies ràpides de Catalunya
Les xifres del mateix pla evidencien la dimensió del problema. Els Mossos situen en 4.000 els fets anuals del 2025 a les vies ràpides i assenyalen que el 85% dels delictes d’aquest tipus es concentren a l’AP-7. A més, es tracta d'un fenomen protagonitzat per delinqüents multireincidents Les seves zones d’acció habituals són el voral i les àrees de servei i descans, punts especialment vulnerables tant per als transportistes com per als conductors que s’aturen uns minuts.
Segons Garcia, la principal novetat del dispositiu és la coordinació reforçada entre especialitats. En l’operatiu hi intervenen unitats uniformades, agents de paisà, Trànsit, Brigada Mòbil, serveis centrals d’investigació, mitjans aeris i la sala de coordinació. “Treballem més coordinats que mai”, resumeix l’inspector, que assegura que aquest flux d’informació i de recursos està permetent obtenir “molt bons resultats”.
El comandament policial detalla que els punxarodes solen actuar en franges diürnes, especialment al migdia, i ho fan de manera organitzada. Primer seleccionen possibles víctimes en àrees de servei o zones de parada; després les segueixen i els fan creure que tenen una roda punxada perquè s’aturin. Mentre un dels autors distreu el conductor, un altre aprofita per obrir el vehicle i sostreure bosses, motxilles o diners. Garcia adverteix que aquesta modalitat ja no és estacional. “Abans era estacional, però ara els tenim durant tot l’any”, explica.
Garrigàs i Maçanet, teloners
Pel que fa als teloners, Garcia assenyala que actuen sobretot de nit, habitualment entre les tres i les quatre de la matinada, i que tenen un paper especialment rellevant en àrees de servei i descans com les del tram gironí. El comandament policial cita com a punts sensibles espais com Garrigàs i Medes sud -Maçanet de la Selva-, on els autors inspeccionen camions, comproven si la càrrega és d’interès i, si ho és, actuen amb rapidesa per sostreure-la amb l’ajuda d’una furgoneta. També adverteix que aquest perfil és més violent i agressiu que el dels punxarodes.
Aquest divendres al matí, a l’àrea de servei de Garrigàs, s’ha pogut veure sobre el terreny com funciona el dispositiu. Agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana aturaven vehicles, identificaven ocupants en cas de sospita i feien comprovacions de matrícules i altres verificacions. Entre els cotxes controlats hi havia el d’uns joves amb vehicle francès que havia aixecat recels policials, tot i que finalment no es va detectar cap vinculació delictiva. El desplegament però també combinava presència visible a les àrees de servei amb vigilància discreta a l’AP-7 amb vehicles i agents de paisà per anticipar-se als delinqüents.
Robatori violent al Montseny
Aquesta matinada, en el marc del Pla Kanpai Pista, els Mossos han detingut un home per un robatori violent a un camioner a l’àrea de servei del Montseny de l’AP-7. Els agents han localitzat vehicles abandonats amb mercaderia sostreta i han arrestat un sospitós quan intentava fugir. En total, han recuperat 299 capses de sabates valorades en 15.000 euros, una furgoneta i dos vehicles d’alta gamma. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
Malgrat la millora dels resultats, Garcia insisteix que es tracta d’una delinqüència molt mòbil i persistent. En el cas dels punxa-rodes, remarca que la pressió policial s’ha de mantenir durant tot l’any, mentre que en el dels teloners hi ha campanyes especialment sensibles, però el fenomen és constant. “És un degoteig, un continu”, resumeix.
Amb aquest escenari, el nou dispositiu busca blindar una autopista que a Girona té un valor estratègic i, alhora, una vulnerabilitat evident. L’AP-7 és la gran porta d’entrada al país per carretera, però també un espai on els lladres especialitzats han trobat durant anys víctimes potencials, mobilitat ràpida i múltiples vies d’escapament. El repte dels Mossos d’Esquadra és ara convertir aquest corredor en un terreny cada vegada més difícil per a aquesta delinqüència.
Diverses unitats
El pla, en marxa des de l’1 de gener de 2026, combina patrullatge uniformat, serveis de paisà i investigació centralitzada. Hi participen mossos d’USC, Trànsit, ARRO i BRIMO, en un model transversal i flexible que inclou dispositius ordinaris i extraordinaris. La intenció és mantenir una pressió sostinguda i adaptar-la als moviments i als canvis d’estratègia dels grups que actuen a la carretera.
Des del gener, els Mossos han aconseguit que s'imposessin algunes ordres d’allunyament, la immobilització de vehicles i la investigació per receptació per reduir la rendibilitat del crim. Actualment, consten 11 ordres actives per a furtadors i 17 per a teloners, a més de 29 vehicles intervinguts.
Els Mossos remarquen, a més, que el dispositiu ja ha començat a donar resultats. Segons el balanç inclòs al pla, els fets coneguts han baixat un 37%, en passar de 622 a 394, mentre que els incidents s’han reduït un 46,8%, de 1.268 a 674. En paral·lel, han crescut de manera notable les identificacions de vehicles (+171%) i de persones (+148%), així com el temps d’ocupació policial (+117%). També hi ha hagut un augment del 64% en les detencions, de 25 a 41, i s’han recuperat 11 vehicles.
