L’herència d’Honorat Espigolé a Sant Joan les Fonts es convertirà en cinc pisos per a majors de 70 anys
El projecte, pressupostat en uns 900.000 euros, preveu rehabilitar l’immoble i crear-hi una illa de salut i benestar amb espais comuns i una sala polivalent.
Sant Joan les Fonts vol convertir l’edifici d’Honorat Espigolé en cinc habitatges per a persones de més de 70 anys sense grau de dependència. El projecte, valorat en uns 900.000 euros, es finançaria amb l’herència que el veí va deixar al municipi i s’emmarca dins la futura Illa de Salut i Benestar Honorat Espigolé.
La proposta afecta un immoble d’uns 300 metres quadrats. La previsió municipal és distribuir-hi habitatges d’uns 43 metres quadrats, amb menjador, cuina, habitació i lavabo, i completar-los amb espais comuns pensats per a les necessitats del dia a dia. El plantejament inclou també una sala comunitària per a activitats i que, si cal, pugui servir per atendre emergències socials del municipi durant les primeres 72 hores.
Sant Joan les Fonts planteja destinar l’herència d’Honorat Espigolé a una actuació de caràcter social i residencial: la rehabilitació del seu edifici per habilitar-hi cinc pisos per a persones grans que puguin continuar vivint al poble amb autonomia. Segons va explicar l’alcaldessa, Maria Vidal, aquesta primera fase del projecte ha de permetre oferir una sortida residencial a veïns de més de 70 anys sense grau de dependència.
Evitar situacions de soledat
L’Ajuntament defensa que el projecte ha de servir per evitar situacions de soledat no volguda i, alhora, facilitar que persones grans del municipi puguin continuar arrelades a Sant Joan les Fonts sense haver de marxar-ne quan necessitin una alternativa residencial compatible amb una vida autònoma. En aquest sentit, la iniciativa es presenta com una fórmula intermèdia entre viure sol i haver de recórrer a recursos assistencials més intensius.
L’origen de la proposta és el llegat d’Honorat Espigolé, un veí conegut al municipi per la seva vinculació amb les comunicacions i amb Ràdio Sant Joan. El seu amic i exalcalde Joan Espona, que és el marmessor de l’herència, ha avalat que el patrimoni es destini a aquesta finalitat social.
Segons la informació facilitada pel municipi, el projecte s’ha treballat amb tècnics municipals, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i responsables de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume. El següent pas pendent és concretar-ne el calendari i l’execució, dues qüestions que encara no s’han detallat.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística