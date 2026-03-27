La tramuntana no afluixa: noves incidències aquest divendres a l’Empordà

Els bombers han fet sortides sobretot per caiguda d'arbres

Els Bombers fent una actuació a Castelló d'Empúries, ahir / Policia local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

L’episodi de vent es manté aquest divendres a les comarques gironines, especialment a l’Empordà, on els Bombers de la Generalitat han continuat atenent avisos durant la matinada i primers hores d'aquest matí. Fins a les vuit, s’han registrat prop d’una desena d’actuacions, que s’eleven a una tretzena a primera hora, totes elles de poca consideració.

La majoria d’incidències han estat relacionades amb la caiguda d’arbres i elements inestables. Entre els serveis destacats, hi ha arbres caiguts a Castelló d’Empúries, Pedret i Marzà, Garriguella, Pontós i Ventalló. A Peralada, els bombers han revisat un cartell amb risc de desprendre’s, mentre que a Cantallops s’ha notificat un pal de llum tombat.

Segons han informat els serveis d’emergència, no s’han registrat danys personals.

Aquest nou episodi dona continuïtat al temporal de tramuntana d’ahir dijous, que va deixar una vuitantena d’incidències arreu de les comarques gironines i ratxes de vent molt intenses, amb un cop màxim de 148,3 km/h a Portbou. A més, la boia del cap de Begur va registrar onades de fins a 6,69 metres, evidenciant la força del temporal també a la costa.

Les autoritats mantenen la crida a la prudència davant la persistència del vent, especialment a zones exposades de l’Empordà.

