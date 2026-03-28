Rescaten una conductora atrapada en un accident a la C-152, a la Vall d’en Bas
Els Bombers han hagut d'excarcerar la víctima per la part posterior del vehicle
Alba Díaz
Un vehicle s'ha accidentat aquest dissabte a la matinada i ha sortit de la via a la C-152, al terme de la Vall d’en Bas, i ha deixat la conductora, única ocupant del turisme, atrapada a l’interior.
L’avís de l’accident s’ha rebut quan passaven 8 minuts de les dotze de la nit del telèfon d’emergències 112. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per localitzar el vehicle i alliberar la víctima.
Segons han informat els serveis d’emergències, als efectius els ha costat trobar la dona perquè el cotxe no havia quedat a la C-152, sinó a l’interior del terreny d’una casa particular, després de trencar la tanca i acabar entre matolls arran de la sortida de via. Precisament per aquesta posició, la conductora havia quedat atrapada dins del vehicle.
Els Bombers han fet l’excarceració per la part posterior del turisme per poder actuar amb seguretat. Un cop alliberada, la dona ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladada en estat menys greu a l’hospital Josep Trueta de Girona.
D’altra banda, el vehicle ha quedat dins del terreny particular i estava previst retirar-lo aquest dissabte.
En el dispositiu també hi han intervingut efectius del SEM i dels Mossos d’Esquadra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística