Rescaten una conductora atrapada en un accident a la C-152, a la Vall d’en Bas

Els Bombers han hagut d'excarcerar la víctima per la part posterior del vehicle

Rescat del conductor atrapat dins del cotxe accidentat / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Alba Díaz

La Vall d'en Bas

Un vehicle s'ha accidentat aquest dissabte a la matinada i ha sortit de la via a la C-152, al terme de la Vall d’en Bas, i ha deixat la conductora, única ocupant del turisme, atrapada a l’interior.

L’avís de l’accident s’ha rebut quan passaven 8 minuts de les dotze de la nit del telèfon d’emergències 112. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que han treballat per localitzar el vehicle i alliberar la víctima.

Segons han informat els serveis d’emergències, als efectius els ha costat trobar la dona perquè el cotxe no havia quedat a la C-152, sinó a l’interior del terreny d’una casa particular, després de trencar la tanca i acabar entre matolls arran de la sortida de via. Precisament per aquesta posició, la conductora havia quedat atrapada dins del vehicle.

Els Bombers han fet l’excarceració per la part posterior del turisme per poder actuar amb seguretat. Un cop alliberada, la dona ha estat atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladada en estat menys greu a l’hospital Josep Trueta de Girona.

D’altra banda, el vehicle ha quedat dins del terreny particular i estava previst retirar-lo aquest dissabte.

En el dispositiu també hi han intervingut efectius del SEM i dels Mossos d’Esquadra.

