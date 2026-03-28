Així serà la variant d’Olot i les Preses : 11 quilòmetres i el 40% soterrada
El projecte preveu una nova carretera entre la rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d’en Bas, i l’A-26, a Olot
La futura variant d’Olot i les Preses tindrà una longitud d’11 quilòmetres i disposarà principalment d’un carril per sentit de la circulació. El traçat començarà a l’actual rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d’en Bas, on conflueixen les carreteres C-63, C-37 i C-152, i acabarà a l’A-26, a Olot. L'obra costarà 471,6 milions d'euros.
El projecte inclou diversos elements destacats al llarg del recorregut. Un dels principals és un viaducte sobre el Fluvià, situat al sud del túnel de la Pinya, d’uns 540 metres de longitud, que s’ha dissenyat amb un estudi específic d’integració paisatgística i protecció acústica.
La nova infraestructura també preveu un tram soterrat de 900 metres sota la zona cultivable de la cooperativa Verntallat, amb l’objectiu d’afavorir la integració paisatgística. A això s’hi afegeix un túnel de prop de 2,5 quilòmetres sota la serra de Sant Valentí de la Pinya.
Olot
En el terme d’Olot, el projecte incorpora també un viaducte de 500 metres sobre la riera de Riudaura i un altre tram soterrat en fals túnel a la zona industrial del Pla de Baix.
Pel que fa a les mesures ambientals, la variant inclourà tres ecoductes per facilitar el pas de la fauna: els de Torre d’en Llunes, les Coromines i la Garrinada.
Per connectar la nova via amb les zones habitades, diversos punts estratègics —com ara l’Hospital— i la resta de la xarxa viària de l’entorn, el projecte preveu set enllaços.
Projectes complementaris
En paral·lel al projecte principal, la Generalitat ha impulsat projectes complementaris d’integració i compensació ambiental, així com millores de mobilitat sostenible i d’urbanització acordades amb agents del territori. El conjunt d’aquestes actuacions complementàries té una inversió de 24 milions d’euros i inclou, entre altres mesures, la compra del volcà de la Garrinada, tal com estableix la Declaració d’Impacte Ambiental, segons informa el Govern.
