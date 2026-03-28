Envien a presó un dels detinguts pel crim d’Olot i decreten internament per a un menor
El segon adult detingut queda sense efecte i passa a ser testimoni
ACN
El jutjat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per la mort d'un home a ganivetades a Olot el cap de setmana passat, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons el TSJC, es van fer tres detencions per aquests fets, dos adults i un menor.
Dels dos adults, un ha ingressat a la presó, mentre que la detenció del segon ha quedat sense efecte i passa a ser testimoni, segons fonts judicials.
Un tercer detingut
El tercer detingut és un menor, que ha quedat en situació d'internament. Els arrestats adults, de 18 i 34 anys, van ser detinguts dimecres a la tarda a la capital de la Garrotxa.
Els fets
L’home mort a Olot diumenge 22 era Adrián Romero, un veí de la ciutat de 31 anys que feia vuit anys que vivia a la Garrotxa. El van trobar de matinada estès a terra i amb almenys una ganivetada a l’esquena al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel, en el que seria el primer crim de les comarques gironines aquest 2026. Fins al lloc dels fets s'hi van acostar efectius de Mossos d'Esquadra, Policia Local i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra, a través de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Girona, s'ha encarregat d'aclarir les circumstàncies i l’autoria de la mort violenta.
La família ha demanat ajuda econòmica per afrontar les despeses funeràries i perquè la mare, que viu a Hondures, li pugui donar l’últim adeu.
Subscriu-te per seguir llegint
