El Meteocat eleva el grau de perill per vent a 5 de 6 a l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès
Una vintena de comarques més estan en la franja taronja d’alerta aquest diumenge
ACN - Redacció
Girona
El Servei Meteorològic de Catalunya he elevat el grau de perill per vent aquest diumenge a 5 de 6, avís vermell, a les comarques gironines de l’Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès i també al Berguedà i el Solsonès.
Aquest avís es preveu per a la franja entre les 6 del matí i les 12 del migdia. A més, entre les 12 del migdia i les 16 hores, es mantenen en avís vermell l’Alt Empordà, el Ripollès i el Berguedà.
En paral·lel, una vintena de comarques estan en la franja taronja de perill, especialment a la meitat nord, però també al Camp de Tarragona.
