Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
El Col·legi professional lamenta un cas recent a Palamós, on va demanar a l'Ajuntament cancel·lar una xerrada de Xevi Verdaguer però es va acabar fent
El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) denuncia la promoció d'actes vinculats en pseudociències en salut i ha reclamat rigor i responsabilitat a les administracions públiques i als centres sanitaris quan donen suport a activitats relacionades amb aquest àmbit.
En un comunicat, el Col·legi reafirma el seu compromís amb la medicina basada en l’evidència científica, la protecció dels pacients i la defensa de la bona praxi professional. L’entitat considera especialment necessari preservar una informació sanitària “clara, veraç i responsable”, sobretot quan s’adreça a col·lectius vulnerables o es presenta amb aparença de legitimitat biomèdica.
El comunicat afegeix que els mecanismes que sovint utilitzen aquestes propostes són coneguts: tendeixen a simplificar problemes de salut complexos, recorren a una terminologia que pot transmetre una aparença de rigor i professionalitat i ofereixen respostes i serveis que no sempre s’ajusten als estàndards d’evidència i transparència exigibles en l’àmbit sanitari.
Cas a Palamós
En aquest marc, el COMG explica que recentment ha demanat a l’Ajuntament de Palamós la cancel·lació de la xerrada de Xevi Verdaguer, titulada Hàbits i alimentació per a millorar l’energia i el rendiment dels nostres fills i filles, que es va acabar fent la setmana passada. També assenyala que ha estat a sobre de l’espai que donen alguns centres a pseudociències com la PNI (psiconeuroinmunologia) o la sueroteràpia.
En la promoció de la xerrada organitzada pel Departament de Joventut, l'Ajuntament destacava el rol de Xevi Verdaguer com a nutricionista i fisioterapeuta, i especialista en Psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE). Pel que fa a la psiconeuroimmunologia, el COMG assenyala que, "entesa com a camp de recerca, existeix i és legítim estudiar les interaccions entre l’estrès, el sistema nerviós, el sistema endocrí i el sistema immunitari". Ara bé, remarca que "això no equival a l’existència d’una disciplina clínica pròpia reconeguda".
El Col·legi subratlla que la dada institucional rellevant és que la denominada PNI clínica no és una especialitat sanitària reconeguda, ni consta una titulació oficial habilitant, ni disposa d’un aval científic formal equiparable al d’una disciplina clínica reglada.
També adverteix que l’ús de denominacions com PNI, PNIE o “psiconeuroimmunologia clínica” pot generar confusió en els pacients i transmetre erròniament la idea que es tracta d’una àrea oficialment reconeguda i avalada.
En la mateixa línia, un informe públic del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya referma la manca d'aval científic en aquest tipus de teràpies i alerta que "poden conduir a un augment del cost de recursos econòmics, a exposició d’efectes adversos, i a una pèrdua de qualitat de vida i de vida útil dels pacients, un empitjorament del pronòstic del pacient, i a un augment del cost sanitari en haver d’atendre malalts amb més evolució i pitjor pronòstic de la seva malaltia".
Segons afirma l'Ajuntament de Palamós a aquest diari, el ponent va oferir la conferència «com a nutricionista» i considera que el contingut «es va adequar» al programa organitzat pel consistori.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Imatges de l'accident entre dos camions a l'Eix Transversal, a l'alçada de Santa Coloma de Farners