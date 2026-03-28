Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

Pagesos i ecologistes rebutgen la variant d'Olot i les Preses: és un "despropòsit"

Salvem les Valls, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos rebutgen el projecte i alerten de l’impacte sobre l’aqüífer i la plana agrícola de la Vall d’en Bas

Un moment de la protesta contra la variant d'Olot i les Preses

Veure Galeria

Les imatges de la presentació de la variant d'Olot / ACN

Berta Artigas Fontàs / ACN

Redacció

Olot

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte en un acte a Olot que el Govern ha aprovat definitivament aquesta setmana el projecte constructiu de la variant de les Preses i Olot, un cop culminat el procés d’audiència pública i l’anàlisi de les propostes rebudes.

Paral·lelament, desenes de pagesos i ecologistes s’han manifestat davant l’ajuntament d’Olot per expressar el seu rebuig a una infraestructura que consideren un “despropòsit” i que, alerten, afectarà la plana agrícola de la Vall d’en Bas.

Coincidint amb l’acte institucional, una concentració convocada per Salvem les Valls, Garrotxa Viva i Unió de Pagesos ha reunit desenes de persones a les portes del consistori garrotxí. Els manifestants, amb pancartes com “carreteres plenes, aqüífers buits” o “això és un eix al servei de les càrnies”, han denunciat el que consideren “un greu error en plena crisi ecològica”.

El membre d’Unió de Pagesos i de Salvem les Valls Moisès Mont ha criticat que la nova infraestructura “afectarà l’aqüífer, que és el que alimenta la gran part de la comarca”. També ha assegurat que la variant portarà “més polígons industrials, més zones urbanitzables, més escorxador i més indústria càrnia” i s’ha preguntat què passarà si, a conseqüència d’aquesta infraestructura, s’acaba l’aigua, que és el motiu pel qual moltes indústries s’han ubicat a la zona. “Tindrem una desocupació brutal i un problema molt seriós”, ha conclòs.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents