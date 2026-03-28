La Policia Municipal d’Olot concedeix 75 distincions en la festa patronal

Entre els reconeixements hi ha 58 felicitacions a agents, diverses distincions a altres professionals i quatre plaques pels 25 anys de servei

Fofot de família dels distingits durant la festa patrona de la Policia Municipal d'Olot. / ajuntament d'Olot

Eva Batlle

Olot

La Policia Municipal d’Olot va lliurar aquest divendres 27 de març un total de 75 condecoracions i reconeixements en el marc de la festa patronal del cos. L’acte, celebrat a la Sala Magma de l’Espai Cràter, va distingir agents de la policia local, membres d’altres cossos policials, personal d’institucions i ciutadans que han participat en actuacions vinculades a la seguretat pública a Olot durant l’últim any.

Durant la cerimònia es van concedir 58 felicitacions individuals a agents de la Policia Municipal d’Olot per intervencions relacionades amb la seguretat ciutadana, la investigació de delictes, la protecció de persones vulnerables, la prevenció i l’assistència en emergències. Entre els fets reconeguts hi ha detencions per robatoris amb força, actuacions en situacions de risc vital, dispositius conjunts amb altres cossos policials i serveis de suport a la ciutadania. També es va fer una felicitació col·lectiva a la Unitat Operativa de la Policia Municipal d’Olot.

A més, es van concedir cinc felicitacions especials a membres d’altres cossos policials, entre ells agents dels Mossos d’Esquadra, i a ciutadans del municipi que havien col·laborat en la resolució de fets delictius i en actuacions relacionades amb la seguretat a la ciutat.

El cap de la Policia Municipal d'Olot, Ignasi López, durant l'acte. / ajuntament d'Olot

Trajectòries i mèrit policial

L’acte també va servir per reconèixer la trajectòria de quatre agents de la Policia Municipal d’Olot, que van rebre plaques commemoratives pels seus 25 anys de servei al cos. Els distingits van ser Agustí Navarro, Marta Sitjar, Montserrat Marés i el sergent Albert López.

Pel que fa a les distincions al mèrit policial, es van entregar tres medalles de bronze especials a membres del cos i a professionals d’altres institucions i cossos policials per tasques de coordinació i col·laboració amb la policia local. També es va concedir una medalla d’argent al mèrit policial al sergent Ferran Arcas Santaella per la seva contribució a la modernització organitzativa, tècnica i operativa del cos.

La la Sala Magma de l’Espai Cràter va acollir la festa patronal de la Policia Municipal d'Olot. / ajuntament d'Olot

La seguretat, una "prioritat"

En la cloenda de l’acte, l’alcalde d’Olot, Agustí Arbós, va afirmar que “no em cansaré de repetir que la seguretat és la prioritat que tenim. Per això destinem els nostres recursos a ampliar la plantilla de la Policia Municipal i en dotar-la dels mecanismes necessaris perquè treballin més i millor que mai”.

Arbós també va assenyalar que “els guardons que s’han entregat avui són la demostració de la feina ben feta i d’una ciutat compromesa, on institucions, serveis i ciutadania treballen conjuntament per fer d’Olot un lloc millor per viure-hi”, segons informa l'ajuntament en un comunicat.

