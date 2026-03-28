Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
Es demana prudència al Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya i l'Alt Empordà, sobretot a cotes mitjanes i altes
Els Bombers reforçaran el dispositiu arreu de Catalunya amb especial incís a la Regió de Girona
Protecció Civil ha enviat aquesta tarda una alerta a quatre comarques de Girona - el Ripollès, Alt Empordà, la Garrotxa i la Cerdanya- per demanar evitar desplaçaments innecessaris i activitats a l'exterior per la previsió del fort vent. També estan en alerta el Solsonès, Berguedà.
Es demana precaució en les activitats sobretot a cotes mitjanes i altes, entre les vuit del matí i les vuit del vespre de diumenge.
La subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Solé, ha assegurat que la ventada serà generalitzada, però la intensitat més gran es preveu en aquestes comarques.
Per això, s'ha decidit enviar el missatge d'alerta. Ha afegit que, a banda del vent, s'espera un episodi de fort onatge, especialment a la costa nord, i de neu, principalment a la zona del Pirineu més occidental.
Reforç dels Bombers
Davant d'aquestes previsions, els Bombers de la Generalitat reforcen el dispositiu operatiu previst per diumenge, per fer front al previsible increment de serveis i episodi de simultaneïtat derivat de la situació meteorològica.
A totes les regions d'emergències es garanteix un reforç de personal als parcs de bombers professionals i les sales de control, així com l'obertura de parcs de Bombers voluntaris.
A la Regió d'Emergències de Girona, on està previst un nivell de risc més alt, també es reforça el personal de comandament i es preveu un reforç més alt de bombers als parcs i de Tècnics Especialistes Operadors de Control (TEOC) a la sala de control territorial. A més, a la Regió d'Emergències Centre també es garanteix un reforç del personal de comandament.
També es reforcen les unitats GRAE (Grup d'Actuacions Especials) de muntanya de les bases de la Seu d'Urgell i Olot, el comandament del GRAE, el personal de les unitats GRAF (Grup d'Actuacions Forestals) segons el nivell de risc i el personal TEOC a la Sala Central de Coordinació d'Emergències.
