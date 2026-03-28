Rescaten dos joves accidentats amb un quad en un camí nevat de Vilallonga de Ter

Els ferits han caigut al fons d’un torrent i han estat evacuats fins a l’ambulància amb l’helicòpter dels Bombers

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Vilallonga de Ter

Els Bombers han rescatat aquest dissabte dos joves que han tingut un accident amb un quad en un camí nevat de Vilallonga de Ter.

Tots dos han caigut uns 50 metres fins al fons d’un torrent. Arran dels fets, s’ha alertat el 112 i els Bombers hi han activat els GRAE, amb l’helicòpter, i dues dotacions terrestres.

Un cop els han localitzat, els efectius han comprovat que presentaven diverses contusions, però que el seu estat de salut era bo. Els han evacuat amb l’helicòpter fins al punt on esperava una ambulància, al mateix terme de Vilallonga del Ter, segons han informat els serveis d’emergències.

El SEM els ha atès per ferides de poca consideració i els ha traslladat a un centre sanitari.

