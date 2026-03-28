La variant d'Olot i les Preses costarà 471,6 milions d'euros i les obres començaran el 2027
Els treballs duraran un màxim de cinc anys
Berta Artigas Fontàs (ACN)
Olot
La variant d'Olot i les Preses tindrà onze quilòmetres i vorejarà els nuclis d'Olot i les Preses, amb dos viaductes i un 40% del traçat en túnels o soterrats per "integrar l'estructura al paisatge". El Govern preveu començar les obres el 2027, que durin un màxim de cinc anys i que costin uns 472 milions d'euros.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que es tracta d'una obra "importantíssima" per a la comarca i Olot, i l'alcalde, Agustí Arbós, ha parlat de "dia històric" per a la ciutat.
