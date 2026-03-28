La variant d'Olot i les Preses costarà 471,6 milions d'euros i les obres començaran el 2027

Els treballs duraran un màxim de cinc anys

El president Illa durant la presentació de la variant d'Olot

El president Illa durant la presentació de la variant d'Olot / Berta Artigas Fontàs

Berta Artigas Fontàs (ACN)

Olot

La variant d'Olot i les Preses tindrà onze quilòmetres i vorejarà els nuclis d'Olot i les Preses, amb dos viaductes i un 40% del traçat en túnels o soterrats per "integrar l'estructura al paisatge". El Govern preveu començar les obres el 2027, que durin un màxim de cinc anys i que costin uns 472 milions d'euros.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que es tracta d'una obra "importantíssima" per a la comarca i Olot, i l'alcalde, Agustí Arbós, ha parlat de "dia històric" per a la ciutat.

