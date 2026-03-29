Construcció a la Cerdanya: per un model més sostenible
Professionals i empresaris completen una formació al Consell Comarcal sobre tècniques més eficients i respectuoses amb el medi ambient que facin el sector més competitiu
Miquel Spa
El Consell Comarcal de Cerdanya ha completat aquest mes de març el programa de formació en rehabilitació integral d’edificis, una iniciativa orientada a capacitar els professionals del sector en solucions innovadores i sostenibles. Durant el curs, els participants jhan aprofundit en estratègies com el model Passivhaus, la millora de l’envolupant tèrmica i sistemes energètics com l’aerotèrmia i la geotèrmia, així com criteris per assolir edificis nZEB i la protecció davant el radó.
Segons els responsables de la formació, es tracta d’una experiència completa que permet avançar cap a una construcció més eficient i respectuosa amb el medi ambient, oferint eines actualitzades per a professionals del sector.
El curs ha estat impartit pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i finançat per la Diputació de Lleida, emmarcant-se dins el pla d’acció per impulsar la competitivitat del sector de la construcció a la Cerdanya. Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració publico-privada entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i Empresariat Cerdanya, amb l’objectiu de potenciar la formació especialitzada i la innovació en el territori.
Context: un sector en transformació
Els empresaris de la construcció de la Cerdanya s’han unit en els últims mesos per activar un projecte estratègic que faci el sector més competitiu, sostenible i amb una major qualitat d’oferta laboral, centrant-se en la denominada cadena de valor del sector.
Segons la patronal Empresariat Cerdanya, l’objectiu és dur a terme un procés de reflexió amb les empreses implicades, posar en marxa un pla d’accions que millori la competitivitat, l’ocupació i la sostenibilitat, i contribuir així a la millora del nivell de vida a llarg termini. La primera fase del projecte va començar amb una reunió que va reunir una quarantena de professionals —arquitectes, constructors, promotors, instal·ladors, empreses de materials i serveis immobiliaris— per analitzar la diagnosi preliminar de la cadena de valor.
L’anàlisi inicial va incloure 25 entrevistes a empreses representatives i el mapatge de 205 empreses que facturen conjuntament 135 milions d’euros i generen gairebé un miler de llocs de treball. Durant la trobada es van compartir oportunitats de futur i es van definir els reptes estratègics prioritaris, fomentant la col·laboració entre les empreses per afrontar els canvis i les tendències del sector.
Cap al futur
Els organitzadors de la formació i del projecte empresarial coincideixen en que es tracta d’un moment clau per consolidar un sector de la construcció més preparat, sostenible i innovador. La combinació de formació especialitzada i estratègia col·laborativa ha de permetre als professionals de la Cerdanya liderar la transició cap a edificis més eficients, ocupació de qualitat i una cadena de valor més competitiva.
