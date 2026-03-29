Els bombers activen 27 serveis per incendis de vegetació durant l’episodi de ventades, el 30% a Girona
Aquest diumenge s’han declarat tres incendis forestals a Ripoll, Caprodon i Blanes
ACN
Barcelona
Els bombers de la Generalitat han hagut de fer un total de 27 sortides per incendis de vegetació declarats durant l’episodi de ventades entre les 20h del dissabte i les tres del migdia d’aquest diumenge, la majoria a la zona de Girona. En aquesta àrea han hagut de fer 8 serveis (el 30%), i n’hi ha hagut 5 a les Terres de l’Ebre i al nord de l’àrea metropolitana de Barcelona, 4 al Camp de Tarragona, dos a Ponent i 3 més a la Catalunya Central.
Entre aquests focs s’hi compten tres incendis forestals que han cremat 1 hectàrea a Ripoll (Ripollès), 2.500 m2 a Camprodon (Ripollès) i 400 m2 a Blanes (Selva). Els Agents Rurals demanen prudència amb l’alerta pel pla Ventcat encara activa.
