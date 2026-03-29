Els Bombers de la Generalitat reben més de 750 avisos per la ventada, el 78% a la demarcació de Girona
Protecció Civil preveu que l'episodi de fort vent s'allargui fins dimarts al matí
ACN
Els Bombers de la Generalitat han rebut 778 avisos per la ventada entre les 20.00 hores d'ahir dissabte i les 22.00 hores d'aquest diumenge. El 78% dels serveis s'han concentrat a la Regió d'Emergències de Girona (584). La gran majoria de sortides han consistit a retirar arbres caiguts, elements de teulats i de la xarxa elèctrica. D'altra banda, el telèfon 112 ha rebut 1.126 trucades corresponents a 753 incidents arreu de Catalunya.
A les poblacions de Vall-llobrega, Palamós i Calonge, al Baix Empordà, la caiguda de plaques solars i elements de teulats han provocat danys a diversos vehicles estacionats al carrer. I a Sant Feliu de Guíxols ha caigut un arbre de grans dimensions a la zona dels Jardins Juli Garreta. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Ventcat i preveu que l'episodi de fort vent s'allargui fins dimarts al matí.
Altres serveis destacats dels Bombers s'han produït a Sant Jordi Desvalls (Gironès), amb la caiguda de diversos pals de la llum pel vendaval deixant la població sense subministrament elèctric. I a l'Escala (Alt Empordà), on un petit incendi forestal ahir dissabte a la nit a l'entorn de Vilanera va cremar uns 5.000 m2 i va mobilitzar fins a sis dotacions terrestres dels Bombers. El foc també va afectar una línia elèctrica i el subministrament a part del municipi.
Una vintena d'arbres caiguts a Castell-Platja d'Aro
El vent ha afectat especialment les comarques del Baix Empordà (233 avisos), Alt Empordà (88), Selva (67), Gironès (66), Berguedà (56), Ripollès (45) i Pla de l'Estany i Alt Urgell (20). Els municipis des dels quals s'han emès més avisos han estat Calonge i Sant Antoni (49), Castell-Platja d'Aro i Palamós (47), Lloret de Mar (43), Berga (38) i Girona (30).
En el cas del 112, les trucades s'han concentrat al Baix Empordà (336), l'Alt Empordà (148) i la Selva (117). La majoria d'avisos han estat per problemes estructurals en edificis, com ara parts de façanes o elements de balcons que podien caure; mobiliari urbà en mal estat i caiguda de branques o arbres.
Per la seva banda, els Agents Rurals han donat suport en la resolució d'una desena d'actuacions per arbres caiguts, incidències de línies elèctriques i diversos incendis. De cara a demà, es manté activat el nivell 2 del Pla Alfa per alt risc d'incendi forestal a 126 municipis de 15 comarques.
L'alcalde Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, ha explicat que han caigut una vintena d'arbres en diversos punts de la via pública i en propietats privades. A banda, diverses branques han provocat desperfectes en tanques, vehicles i aparadors de botigues. "Per sort, no s'ha produït cap incident de gravetat i no hi ha afectacions personals", ha precisat Jiménez, que reconeix que la població no està acostumada a ratxes de vent superior als 90 km/h.
Per altra banda, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha apuntat que quan hi ha un episodi de tramuntana forta ja se suspenen habitualment les activitats. "Aquest diumenge no s'ha muntat el mercat setmanal, ahir es va anul·lar una cursa de BTT i tampoc s'han jugat els partits de futbol previstos", ha enumerat Bofill.
En paral·lel, el consistori de l'Escala també ha tancat el passeig de Sant Martí d'Empúries i un parc infantil per evitar problemes amb l'arbrat. "A banda d'això, només s'han produït diversos desperfectes amb senyalització viària i algun cartell de publicitat a terra", ha comentat l'alcalde de l'Escala.
Una quinzena de carreteres afectades per la caiguda d'arbres pel vendaval
El vendaval de tramuntana ha afectat una quinzena de carreteres per la caiguda d'arbres a l'Alt Empordà, el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès i el Maresme, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Durant la jornada han estat tallades a la circulació en algun moment la C-255 a Girona; la C-61 a Arenys de Mar; la GI-502 a Darnius; la GI-503 a Maçanet de Cabrenys; la GIV-4011 a Campelles; la GIV-5221 entre Montagut i Camprodon; la GIV-5232 entre Tortellà i Montagut; la GIV-5234 a Beuda; i la pista asfaltada Darnius-Boadella d'Empordà.
El vent continuarà fins dimarts
Pel que fa a la previsió de cara als dies vinents, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que fins dimarts hi hagi ratxes màximes de vent superior als 90 km/h a la meitat nord, el terç sud i comarques de Ponent. En aquest sentit, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla especial per risc de ventades a Catalunya (Ventcat).
Pel que fa a l'onatge, l'SMC preveu que l'episodi s'allargui fins dimecres, però amb menys intensitat que darrerament. De fet, Protecció Civil ha passat d'alerta a prealerta el Procicat per fort onatge. Amb tot, es podran produir onades de més de 2,5 metres (maregassa) al litoral de les comarques de l'Alt i Baix Empordà i la Selva, especialment al nord del Cap de Creus i al cap de Begur.
Per últim, l'episodi de risc de nevades al Pirineu Occidental es dona per finalitzat.
