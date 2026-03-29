Molló es queda sense llum i amb problemes de telefonia pels efectes de la ventada
L’alcalde recorda que repeteixen la situació de fa 15 dies i lamenta l’abandonament “espectacular” que pateixen
ACN
Molló s’ha quedat sense subministrament elèctric i amb problemes de cobertura mòbil pels efectes de la ventada d’aquest diumenge. L’alcalde de Molló, Pep Coma, ha explicat que la principal hipòtesi és que la caiguda d’un arbre sobre la línia elèctrica ha provocat un incendi i la interrupció del servei. El poble ha registrat les primeres incidències amb la llum al voltant de les 10 h i des de les 12 h que no tenen electricitat, ni cap previsió. Pel que fa a la telefonia, el servei s’ha interromput entre les 12 del migdia i s’ha recuperat abans de les 15 h. Coma ha recordat que fa 15 dies ja es van quedar sense servei i ha denunciat l’abandonament “espectacular” que pateixen per part de les companyies i la Generalitat.
Coma ha relatat que actualment Molló no té electricitat “ni cap manera de contactar amb la distribuïdora per obtenir més informació” o una previsió sobre el restabliment del servei.
“Hi ha un cert cansament perquè cada vegada que fa vent estem hores i hores sense electricitat ni cobertura de telefonia mòbil”, ha lamentat Coma. “Estem reclamant a les companyies que facin les inversions oportunes per intentar garantir aquests serveis bàsics. Cada 15 dies que hi ha una ventada, tot i que són ventades extraordinàries, són hores i hores sense llum o sense cobertura de telefonia mòbil i això afecta els negocis. No poden treballar, no poden cobrar, i, per tant, això suposa pèrdues i econòmiques”, ha alertat.
“És tornar 60 o 70 anys enrere”, ha afegit. El batlle ha assegurat que els talls elèctrics han empitjorat perquè anys enrere es podien produir algunes hores. Ara, en canvi, es prolonguen en el temps. Pel que fa a la telefonia mòbil, Coma ha dit que amb el desplegament del 5G s’ha anat a “pitjor” als entorns rurals.
L’alcalde ha criticat que el consistori no ha pogut comunicar “res” a la població perquè estan “incomunicats”. També explicat que el telèfon d’emergències 112 “no funciona”. “No podem activar protocols, no podem fer res, és a dir, estem completament incomunicats”, ha dit.
De fet, ha retret que la xarxa de Protecció Civil de la Generalitat “no funcioni” i des de Molló es pugui fer servir. En concret, l’alcalde ha subratllat que la xarxa interna de la Generalitat que tenen els ajuntaments per contactar amb el Centre d’Emergències de Catalunya, quan no hi ha cobertura mòbil, tampoc funciona a Molló. “Estem deixats de la mà de Déu”, ha conclòs.
Fa 15 dies, Molló ja va quedar-se sense llum i telefonia a conseqüència de la ventada. Llavors el subministrament elèctric es va recuperar l’endemà cap a les vuit del vespre. La cobertura mòbil va retornar posteriorment.
Incendi entre Molló i Camprodon
Els Bombers de la Generalitat han confirmat que aquest diumenge a les 11:04 h s’ha registrat un incendi entre Molló i Camprodon, que s’ha controlat a les 13:48 h. Sis dotacions de bombers s’han dirigit a l’incendi. S’ha deixat instal·lada una línia d’aigua per actuar en cas d’alguna revifada del foc.
