Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cambrers Costa BravaLa VoltaVentadesHotels Costa BravaPremis EnderrockGossos a Sons del MónPregó Setmana Santa
instagramlinkedin

La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix al vent

El bisbe de Girona va assistir a la celebració de la seva 50a edició, que va tirar endavant tot i les adversitats meteorològiques

Enguany es faran cinc representacions a la tarda, majoritàriament a les 18h.

Enguany es faran cinc representacions a la tarda, majoritàriament a les 18h. / Generalitat de Catalunya

Joana Amat

Joana Amat

La representació de la Passió de Sant Climent Sescebes va estrenar dissabte la seva 50a edició. Tot i la forta presència del vent i la pluja, el poble va resistir al temps per celebrar la seva cultura popular. El bisbe de Girona hi va assistir.

Aquest municipi de l'Alt Empordà va representar per primera vegada la Passió de Sant Climent el Divendres Sant de 1976 amb la direcció del mossèn Josep Barcons. Des d'aleshores, s'ha anat fent cada Setmana Santa ininterrompudament.

Aquesta Passió té dos trets diferencials envers la resta que es fan arreu. Principalment, es destaca l'espai de representació, l'Horta d'en Cusí. Es tracta d'un espai natural a l'aire lliure que funciona com una escenografia feta a mida i molt realista. D'altra banda, també és rellevant el text, i és que és propi i es renova cada any.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix al vent

La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix al vent

Tracking Pixel Contents