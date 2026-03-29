La Passió de Sant Climent Sescebes resisteix al vent
El bisbe de Girona va assistir a la celebració de la seva 50a edició, que va tirar endavant tot i les adversitats meteorològiques
La representació de la Passió de Sant Climent Sescebes va estrenar dissabte la seva 50a edició. Tot i la forta presència del vent i la pluja, el poble va resistir al temps per celebrar la seva cultura popular. El bisbe de Girona hi va assistir.
Aquest municipi de l'Alt Empordà va representar per primera vegada la Passió de Sant Climent el Divendres Sant de 1976 amb la direcció del mossèn Josep Barcons. Des d'aleshores, s'ha anat fent cada Setmana Santa ininterrompudament.
Aquesta Passió té dos trets diferencials envers la resta que es fan arreu. Principalment, es destaca l'espai de representació, l'Horta d'en Cusí. Es tracta d'un espai natural a l'aire lliure que funciona com una escenografia feta a mida i molt realista. D'altra banda, també és rellevant el text, i és que és propi i es renova cada any.
