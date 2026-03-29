La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
L’any 2025 es va tancar amb 70 casos encara oberts de persones no localitzades
Les forces i cossos de seguretat van investigar durant el 2025 un total de 393 denúncies de desaparició a les comarques de Girona. Amb tot, el tret més destacat de les dades gironines no és tant el total com el perfil dels casos: es col·loca com la vuitena província espanyola amb més denúncies de desaparicions d’adults.
Segons la distribució per franges d’edat i sexe, a les comarques gironines es van registrar 321 casos de majors d’edat i 72 de menors. Això significa que més de vuit de cada deu denúncies tramitades a la província durant el 2025 corresponen a adults, un pes molt superior al que es veu en el conjunt estatal. En total, Girona només queda per darrere de Barcelona (1.789), Madrid (1.143), València (598), Màlaga (480), Las Palmas (388), Santa Cruz de Tenerife (334) i Sevilla (330) en nombre de desaparicions d’adults.
En el còmput global, la demarcació gironina queda lluny de les grans províncies de l’Estat, però es manté dins del grup capdavanter. Amb 393 denúncies, Girona se situa per darrere de territoris com Madrid, Barcelona, Las Palmas, València, Santa Cruz de Tenerife, Alacant, les Illes Balears, Múrcia, Astúries o Màlaga, però continua figurant entre les 20 -és la divuitena- províncies amb més casos de tot Espanya.
Homes adults
Les dades també apunten a un clar predomini masculí. Dels 393 casos comptabilitzats a la província, 266 corresponen a homes i 127 a dones. La diferència és especialment marcada entre els adults: 233 homes majors d’edat davant de 88 dones majors. Entre els menors, en canvi, el repartiment és més equilibrat i fins i tot s’inverteix lleugerament, amb 39 noies menors desaparegudes davant de 33 nois.
Un altre dels elements que singularitza la província és precisament aquest predomini dels adults. En el conjunt de l’Estat, les forces i cossos de seguretat van investigar 25.086 denúncies de desaparició durant el 2025, un 5% menys que l’any anterior. Segons el balanç estatal, les denúncies que afectaven menors d’entre 13 i 17 anys representaven el 59,1% del total, mentre que a Girona aquest pes cau fins al 18,3%. És a dir, la demarcació presenta un patró força diferent del conjunt espanyol.
A escala catalana, Girona també presenta un comportament singular. Catalunya va tancar l’any amb 3.564 denúncies de desaparició, la segona xifra més alta de l’Estat per comunitats, només per darrere de Madrid. Dins d’aquest total, Barcelona lidera clarament amb 2.459 casos, seguida de Tarragona amb 446, Girona amb 393 i Lleida amb 266. En el cas concret de les desaparicions d’adults, però, Girona no només supera Lleida, sinó que se situa molt a prop de Tarragona i molt per sobre del que li correspondria pel seu volum global.
70 actives a finals de 2025
Aquesta singularitat també es reflecteix en la fotografia de final d’any. A 31 de desembre del 2025, a la província de Girona hi havia 70 denúncies actives de desaparició, és a dir, casos de persones que encara no havien estat localitzades. En aquest rànquing, Girona ocupa la 22a posició estatal per volum de denúncies actives. Tot i no situar-se entre les primeres províncies en xifres absolutes, el perfil dels casos torna a repetir el mateix patró que en el conjunt de l’any.
De les 70 denúncies actives a Girona, 54 corresponen a homes i 16 a dones. Per edats, 65 dels casos actius són de majors d’edat i només 5 de menors. Dit d’una altra manera, gairebé el 93% de les desaparicions que continuaven actives al tancament de l’any afectaven adults, una proporció encara més accentuada que en el total anual. La gran majoria, a més, són homes adults: 53 casos, davant de 12 dones adultes.
En el conjunt de l’Estat, les forces i cossos de seguretat van investigar durant el 2025 un total de 25.086 denúncies de desaparició, un 5% menys que l’any anterior. Aquestes denúncies corresponien a 16.024 persones, amb una taxa d’esclariment del 90,7% i amb més del 54% dels casos resolts en els tres primers dies. De fet, 11.461 casos es van associar a ciutadans amb un únic episodi de desaparició i la resta a reincidents, amb una mitjana de tres denúncies per persona A tancament d’any, el nombre de denúncies actives a tot Espanya ascendia a 6.874, segons l'informe anual de desaparicions del Ministeri de l'Interior.
