Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
temps Setmana Santapadró Figueresarmes Lloretoci nocturn Gironavent Gironapavelló de FontajauMíchel Sánchez
instagramlinkedin

El jurat de la Nit de la Dona es reuneix per decidir les premiades de la tercera edició

Delibera sobre les candidates en quatre categories: Premi Talent, Premi Referent, Premi Trajectòria i Premi d’Honor

L’entrega dels guardons es farà durant la Nit de la Dona el proper 7 de maig en un acte a l'Hotel Carlemany de Girona

Alguns dels membres del jurat, reunits ahir a la seu de Diari de Girona / MARC MARTI FONT

Girona

El jurat dels premis de la Nit de la Dona de Diari de Girona s'ha reunit aquest dilluns per deliberar sobre les candidatures en les quatre categories dels guardons: Premi Talent, Premi Referent, Premi Trajectòria i Premi d’Honor. Les guanyadores es donaran a conèixer durant la Nit de la Dona, que se celebrarà el proper 7 de maig a l’Hotel Carlemany de Girona.

El jurat dels guardons està format aquest any per Toni Pons i Clàudi Bermejo, de l’empresa Toni Pons; Maria Rosa Agustí, presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries; Laura Guardiola, de Volvo Turismes Girona; Miquel Pous, de Grup Pous; Anna López, directora comercial de Diari de Girona; i Oriol Puig, subdirector de Diari de Girona. Mireia Sastre, coordinadora d’esdeveniments del diari, va actuar com a secretària del jurat.

La Nit de la Dona té l’objectiu de fer valdre el lideratge i l’empoderament femení i és precisament amb aquests dos conceptes que el jurat va prendre la seva decisió. El Premi Referent, patrocinat pel Grup Pous, està destinat a aquelles dones que, amb coratge i visió, han trencat barreres i desafiat convencions establertes, convertint-se en models a seguir i obrint camins per a les futures generacions.

El Premi Trajectòria Professional, patrocinat per Toni Pons, és un reconeixement a les dones que han construït una trajectòria exemplar amb anys de treball i dedicació, deixant una marca indeleble en la seva professió i en la societat.

El Premi Talent, patrocinat per Volvo Turismes Girona, està pensat per impulsar joves promeses femenines, aquest premi s’atorga a dones que han començat a destacar per la seva creativitat, esforç i passió, celebrant el potencial de les futures generacions. A més per segon any, i per tal de fer un reconeixement especial, s’hi afegeix un quart premi, el Premi d’Honor, que serà entregat per Diari de Girona i una representant de l’Associació Gironina d’Empresàries

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents