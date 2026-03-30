El programa de cribratge de càncer de còlon i recte detecta 38 casos durant el 2025 a les comarques gironines
Des que van posar en marxa la detecció precoç fa dotze anys han diagnosticat 620 càncers
El Programa de cribratge de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR), gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) a la regió sanitària de Girona, ha permès detectar un total de 38 casos de càncer el 2025, xifra que representa una taxa d'un cas per cada mil persones cribrades. El programa, dirigit a la població de 50 a 69 anys, ha obtingut el darrer any una participació del 32,6% (34.661 persones) sobre un total de 106.316 persones convidades. La detecció precoç es va posar en marxa fa dotze anys i, des d'aleshores, han donat positiu 19.886 anàlisis, han fet 16.873 colonoscòpies i han diagnosticat 620 càncers. El càncer de còlon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona.
Coincidint amb la pròxima commemoració del dia mundial de la malaltia, els experts fan una crida a la població diana a participar en el cribratge i remarquen que el diagnòstic precoç permet la curació en un 90% dels casos.
El càncer de còlon i recte és el més freqüent a la regió sanitària de Girona, on es diagnostiquen uns 600 casos cada any i moren unes 200 persones per aquesta causa. Segons informa l'IAS en un comunicat, es tracta d'una malaltia que no dona símptomes fins que no està molt avançada, de manera que una de les formes "més importants" de detectar-la en fase precoç o abans de ser maligne és participant en el programa. El doctor Javier Pamplona, digestòleg i coordinador del programa a l'IAS, assenyala que el càncer de còlon sol començar per una lesió benigna que es pot extirpar de manera endoscòpica, abans no avanci a una lesió maligna.
La Garrotxa ha liderat la participació en el programa durant el 2025, amb un 44,36%, seguit pel Ripollès, amb un 41,63%, el Baix Empordà, amb un 34,44% i l'Alt Empordà, amb un 33,74%. Els segueixen el Gironès-SelvaPla de l'Estany, amb un 32,36%, l'Alt Maresme, amb un 28,90% i la Selva Marítima, amb un 24,86%.
El programa es va implementar a les comarques gironines fa dotze anys i s'estructura en rondes de dos anys; és a dir, les persones d'entre 50-69 del territori són cridades a participar-hi cada dos anys a través d'una carta que reben al seu domicili. A partir d'una senzilla prova que detecta la presència de sang oculta en femta, han donat positiu durant aquests dotze anys 19.886 anàlisis i han fet 16.873 colonoscòpies, diagnosticant 620 casos de càncer i resecant lesions benignes precanceroses en més del 50% de les exploracions.
La prova es fa a casa recollint una mostra de femta amb un kit que es va a buscar a la farmàcia. Si la prova és negativa, ho notifiquen als participants a través d'una carta. Si és positiva, els truquen per citar-los per a una visita a la unitat d'endoscòpies del centre hospitalari que li pertoqui i demanar-li la realització d'una colonoscòpia.
En aquest sentit, el doctor remarca que la prova de cribratge "és senzilla, es pot fer a casa i pot marcar una diferència molt important en la salut de les persones": "Detectar a temps no només salva vides, sinó que també permet tractaments menys agressius i amb millor qualitat de vida posterior".
El càncer de còlon i recte i el cribratge poblacional
El càncer de còlon i recte és el més freqüent entre homes i dones de més de 50 anys. A Catalunya es diagnostiquen uns 7.000 casos cada any, segons dades del Pla Director d'Oncologia de l'any 2023, amb una supervivència al cap de cinc anys del 56% en homes i del 61% en dones. Es tracta d'un tipus de tumor que, en moltes ocasions, no dona símptomes fins que la malaltia està avançada. En aquest sentit, la detecció precoç a través de mostres de femta per buscar-hi restes de sang, és vital.
Els programes de cribratge permeten no només detectar de forma precoç el càncer, sinó les lesions benignes que poden convertir-se en malignes. Per aquest motiu, és tan important participar en aquestes iniciatives, ja que si es detecta a temps aquest càncer, és més fàcil de tractar i té moltes més probabilitats de curació.
