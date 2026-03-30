La tramuntana no afluixa: ratxes de 158,4 km/h a Portbou i algunes incidències a les comarques gironines
Els Bombers han atés vuit serveis sobretot localitzat a l'Empordà
La tramuntana encara es va fer notar aquest dilluns a les comarques gironines, l’endemà de la forta ventada de diumenge que va castigar sobretot l’Empordà. El vent continua bufant amb força en diversos punts de la província i ha deixat ratxes molt destacades, especialment al nord. La més intensa s'ha registrat a Portbou - coll dels Belitres, amb 158,4 km/h, seguida del pantà de Darnius-Boadella, amb 99,4 km/h, i de Molló-Fabert, amb 90,7 km/h, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. També s'han superat els 70 km/h a Navata i s'han registrat valors rellevants a Roses i Palafrugell.
Els Bombers han fet des de les deu de la nit de diumenge fins a quarts de nou del matí vuit serveis, alguns com a ressaca de la ventada d’ahir i d’altres nous. Per exemple, poc després de les vuit del matí han anat fins a un edifici de vuit plantes del passeig de Josep Mundet, al front marítim de Calonge i Sant Antoni, on unes plaques de la façana amenaçaven de caure. Segons han explicat, a l’edifici no hi havia ningú i els efectius hi han treballat per assegurar la zona.
La jornada ha arribat després d’un diumenge de fort impacte pel vent, amb afectacions sobretot a l’Empordà. Platja d’Aro va deixar algunes de les imatges més contundents del temporal, amb arbres i branques caigudes, a més de desperfectes en vehicles i aparadors. Al Ripollès també s’hi van registrar diverses incidències relacionades amb la ventada. Diumenge, el temporal ja va deixar registres molt destacats, com els 141,5 km/h al pantà de Darnius-Boadella, a l’Alt Empordà, on feia més de deu anys que el vent no bufava amb tanta força, segons el Meteocat.
Vent fins dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el vent es mantingui fins dimarts, amb ratxes màximes superiors als 90 km/h a la meitat nord del país i també, fins aleshores, al terç sud i a les comarques de Ponent.
Pel que fa a l’onatge, l’SMC apunta que l’episodi s’allargarà fins a dimecres 1 d’abril, tot i que amb una intensitat inferior a la dels darrers dies. Es podran registrar onades de més de 2,5 metres —maregassa— al litoral de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva, especialment al nord del cap de Creus i al cap de Begur.
Protecció Civil diumenge va desactivar el pla Procicat, però en manté la prealerta per continuar fent seguiment de la situació.
