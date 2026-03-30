La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil ha atès més de 60.000 gironins durant el 2025
El servei d’assessorament va atendre l’any passat un total de 376.980 consultes en tot el territori català
L’oferta educativa centra la major part de les sol·licituds, amb un 30% de la demanda
Durant el 2025 la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), un servei públic que assessora el jovent en diversos àmbits, va atendre fins a 63.265 usuaris només a la demarcació gironina, els quals van realitzar un total de 67.454 consultes. Les dades les ha donat l’Agència Catalana de Joventut i han estat recollides als punts d’informació juvenil (PIJ) i oficines joves (OJ) que formen part de la Xarxa. Girona compta amb 28 PIJ i 8 OJ.
Si parlem a escala territorial, l’any passat a tot Catalunya es va atendre 294.146 joves que van fer fins a 376.980 consultes, tractant-se d’una xifra total aproximada. En aquest recompte, Girona resulta ser la segona província amb més consultes, mentre Barcelona, amb 193.828 peticions, es col·loca en primer lloc. Per la seva banda Tarragona té un recompte de 56.147 consultes, Lleida, Alt Pirineu i Aran 34.642, i Terres de l’Ebre, 24.909.
Les preguntes més comunes han estat les relacionades amb l’oferta formativa i educativa a Catalunya, amb un 30% de les qüestions ateses, prosseguides per les de lleure (18%), salut i esports (15%), una tendència consolidada durant els darrers anys, marcada per l’atenció a la salut mental i emocional. En darrer lloc, es troba l’ocupació i treball (15%), que compta amb un total de 25.263 consultes, impulsades sobretot per la cerca de feina. Un total de 8.197 usuaris corresponen a persones que cercaven feina, i 13.838 més a joves que ni estudiaven ni treballaven.
Les sol·licituds sobre cultura representen un 7%, seguides de participació (7%), cohesió social (3%), habitatge (3%) i mobilitat i relacions internacionals (2%).
Un perfil diversificat
Pel que fa al servei, s’ha registrat un 87% de presencialitat, un 6% de consultes telemàtiques, un 3% han estat telefòniques i un 5% de qüestions realitzades per correu electrònic. Dins d’aquests percentatges, els nois són un dels perfils que més han sol·licitat l’assessorament, essent un 53%, mentre les noies representen un 47%. Hi ha un 0,4% que correspon a persones no binàries.
Per edat, els menors de setze anys concentren el 46% de les consultes, seguits de la franja 16-20 anys (26%), 21-25 anys (12%), 26-29 (5%) i 30-34 (3%). Quant al nivell d’estudis, la major part de les consultes van ser plantejades per estudiants d’ESO (39%), seguides d’estudis postobligatoris (12%) i universitaris (2%). El 86% de les consultes es van fer en català, el 12% en castellà i el 0,4% en aranès.
Si es parla de serveis utilitzats, l’específic ha estat el més sol·licitat (46%), seguit de la dinamització de la informació (20%), la informació general (17%) i l’orientació (6%).
«La XNEJ constitueix una xarxa territorialitzada que aglutina recursos i serveis per a l’emancipació dels i les joves, i actua també com un instrument al servei de les administracions locals i dels professionals del món juvenil. Els 376.980 registres de consultes del 2025 confirmen que la XNEJ continua sent un referent fonamental per al jovent català, oferint informació, orientació i assessorament de qualitat adaptats a les seves necessitats», comuniquen des de la Generalitat de Catalunya.
