
L’escola Doctor Robert de Camprodon afronta aquest estiu la gran reforma pendent

Després d’una primera actuació municipal de 600.000 euros, el Departament d’Educació assumirà noves obres a aules, banys i accessos

L'escola Doctor Robert en una imatge d'arxiu / Ajuntament de Camprodon

Jesús Badenes

Camprodon

L’escola Doctor Robert de Camprodon afrontarà aquest estiu una nova fase d’obres que situarà la inversió total prevista al centre en 1,1 milions d’euros. Després d’una primera actuació municipal de 600.000 euros per millorar l’aïllament i els tancaments, el Departament d’Educació assumirà ara reformes a aules, banys i accessos.

L’Ajuntament de Camprodon ja ha executat una primera obra de 600.000 euros a l’escola Doctor Robert per renovar els tancaments de finestres i reforçar l’aïllament tèrmic de la coberta. La intervenció responia a una demanda antiga del centre i obre una reforma més àmplia que ha de continuar aquest estiu.

La segona fase anirà a càrrec del Departament d’Educació. Segons ha explicat l’alcalde, Xavier Guitart, la intervenció ja ha sortit a licitació i ha d’incloure l’adequació de les aules de la planta baixa de primària i de l’edifici d’infantil, a més de la reforma dels banys.

El projecte també preveu habilitar una sortida o escala d’emergència per adaptar el centre als requeriments de Bombers. Això vol dir que la nova fase no se centrarà només en la millora dels espais docents, sinó també en aspectes de seguretat i evacuació.

La previsió del govern local és que els treballs comencin quan s’acabi el curs, a finals de juny, per aprofitar l’aturada lectiva dels mesos d’estiu. L’objectiu és que el gruix de l’obra quedi resolt abans de l’inici de les classes, al setembre, tot i que l’Ajuntament admet que, per la dimensió de la intervenció, podria no estar completament acabada en aquell moment.

Educació licita ara la reforma d’aules, banys i accessos

Entre l’obra ja executada pel consistori i la nova actuació prevista pel Departament, la inversió global superarà el milió d’euros i quedarà situada en 1,1 milions. La clau és que la reforma arriba després d’una primera actuació centrada en l’eficiència energètica i ara entra de ple en els espais d’ús diari de l’alumnat.

Per a Camprodon, l’afectació real no és només pressupostària. El calendari d’execució determinarà fins a quin punt el centre podrà encarar el curs vinent amb la part més intensa de les obres ja resolta i amb una millora visible en aules, banys i accessos.

A partir de l'estiu, caldrà veure si el calendari es compleix i permet arribar al setembre amb la part més invasiva resolta i sense afectar el funcionament del curs vinent.

