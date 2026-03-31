L'Aeroport de Girona-Costa Brava facilita el pas als passatgers amb discapacitats invisibles amb un nou distintiu
El distintiu no equival a un 'fast track' ni eximeix de cap procediment de seguretat, però sí que permet un trànsit més amable per la terminal de Girona
L’Aeroport de Girona-Costa Brava ha activat el distintiu d’Aena per a persones amb discapacitats invisibles, una acreditació pensada perquè el personal identifiqui millor el passatger i li faciliti el pas per les instal·lacions. Mostrar-lo permet accedir al control de seguretat de famílies i persones amb mobilitat reduïda (PMR), i el distintiu només és vàlid el dia del vol.
La novetat afecta un dels punts més delicats del recorregut aeroportuari: el filtre de seguretat.
Segons Aena, el distintiu s’adreça a persones amb discapacitats invisibles que tenen dificultats en entorns estressants o amb molta estimulació sensorial, i serveix perquè el personal entengui que aquell passatger pot necessitar suport, més temps o simplement comprensió durant el pas per l’aeroport.
Què permet i què no permet el distintiu
A la pràctica, l’acreditació es pot portar impresa o al mòbil i no cal tenir-la visible durant tot el trajecte per la terminal. Ara bé, Aena també precisa què no és: no dona servei d’acompanyament, no equival a un "fast track" i no eximeix de cap procediment de seguretat. Si el passatger viatja acompanyat, n’hi ha prou que el distintiu el porti un membre de la unitat familiar.
L’eina s’emmarca en un model pensat per a qui vol fer el trànsit de manera autònoma però amb menys fricció. A més del distintiu, Aena ofereix materials de suport perquè el viatger pugui preparar amb antelació el procés aeroportuari. També recorda que el conegut collar de gira-sols pot servir com a identificatiu informal, però no permet accedir al control específic de famílies i PMR.
Més senyalització en una terminal amb més trànsit
La posada en marxa del distintiu arriba en un aeroport que també ha renovat la seva orientació interior. Segons Aena, la nova senyalització de la terminal ha suposat una inversió de més de 137.000 euros i inclou 34 cartells d’alumini retroil·luminats, dos monòlits informatius, nou pantalles de grans dimensions i tres panells amb informació dinàmica.
Aquestes millores coincideixen amb una activitat a l’alça a la infraestructura gironina. L’aeroport va tancar el febrer amb 41.011 passatgers i 1.361 operacions, xifres que, segons Aena, representen un augment del 5,6% i del 14,4% respecte del mateix mes de l’any passat. Per al viatger, el pas següent és senzill: descarregar el distintiu al web d’Aena abans del vol i mostrar-lo quan el necessiti.
El canvi introdueix una eina concreta perquè el trajecte per l’aeroport de Girona sigui menys hostil per a una part dels passatgers que sovint queden fora dels dispositius més visibles d’assistència.
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
- Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
- El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
- Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
- Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial