La Fundació Mona adquireix terrenys a Llagostera per fer-hi el trasllat del centre de Riudellots
La Fundació Mona estudi amb l'Ajuntament l'encaix urbanístic i planeja construir nous recintes exteriors i instal·lacions en uns terrenys de 20.000 metres quadrats
La Fundació Mona ha anunciat que ha fet el primer pas per comprar uns nous terrenys a Llagostera amb l’objectiu de traslladar-hi, en els pròxims anys, el centre de rehabilitació de primats que ara té a Riudellots de la Selva. El projecte se situa a l’entorn de Mont-Rei i, segons la informació difosa per l’entitat, preveu 20.000 metres quadrats de recintes exteriors i prop de 2.000 metres quadrats d’instal·lacions. L’anunci coincideix amb la celebració dels 25 anys de la fundació.
La proposta forma part del projecte Fundació Mona 360, amb què l’entitat vol guanyar espai i capacitat per fer créixer la seva activitat. En el video, l'entitat explica que aquest és “el primer pas” per comprar els terrenys i preparar el trasllat del centre en els pròxims anys.
El trasllat, en tot cas, ve de lluny. Fa anys que Mona busca una alternativa a Riudellots de la Selva, on continua tenint la seu pública, i el 2018 ja es va publicar que volia marxar de l’emplaçament actual perquè es troba en zona inundable.
Aquella primera opció es va arribar a situar al Pla de l’Estany, en una zona entre Banyoles i Porqueres, però aquella via no es va acabar materialitzant i es va descartar públicament durant la pàndemia
Rescatar 150 primats més i educar 30.000 alumnes
Segons el mateix projecte, Mona vol eliminar llistes d’espera, augmentar la capacitat de rescat en més de 150 primats i triplicar l’impacte educatiu de MonaEduca fins a superar els 30.000 alumnes l’any. A més, també planteja ampliar i professionalitzar els espais formatius i científics.
La fundació emmarca aquest salt en tres grans eixos: el benestar animal, la transformació de la consciència ambiental de les noves generacions i la creació de valor científic i social. Si el projecte prospera, Llagostera es convertirà en la peça central d’una nova etapa per a una entitat que fa anys que treballa en el rescat i la rehabilitació de primats.
La coincidència amb els 25 anys de Mona
L’anunci dels nous terrenys arriba, a més, en un moment simbòlic per a la fundació. Mona fa valdre aquest 2026 els seus 25 anys d’experiència, una efemèride que també apareix en la seva comunicació pública i en part de la seva oferta formativa.
La commemoració va tenir un dels seus moments centrals dissabte passat a La Mercè, amb l’acte institucional del 25è aniversari. El record d’aquesta celebració tanca el relat d’una entitat que aprofita l’efemèride per mirar enrere, però sobretot per projectar el futur: deixar Riudellots i obrir una nova etapa a Llagostera.
