Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural
La regió va tancar el 2025 amb 34.677 actuacions i 1.538 denúncies, sobretot vinculades a la protecció de la fauna i dels espais naturals
El Cos d’Agents Rurals ha intensificat notablement la seva activitat a les comarques de Girona durant el 2025, amb un total de 34.677 actuacions, en línia amb l’increment global del 41% registrat a Catalunya. Girona es consolida així com la segona regió amb més intervencions, només per darrere de Barcelona.
La major part de la feina es concentra en la fauna i els espais naturals protegits i la biodiversitat. En el primer àmbit, a Girona es van registrar 11.044 actuacions, que inclouen des de la recollida, captura i trasllat d’animals fins a inspeccions de pesca i caça, comprovacions de danys ocasionats per espècies salvatges o el seguiment de poblacions concretes.
Pel que fa als espais naturals i la biodiversitat, els Agents Rurals van fer 11.249 actuacions a les comarques gironines. Aquí s’hi inclou la vigilància dels espais protegits, la regulació de l’afluència de persones i vehicles, el control d’abocaments o d’activitats amb impacte ambiental, així com intervencions per contaminació d’aigües, inundacions, esllavissades o afectacions per productes fitosanitaris.
La tasca del cos també va ser rellevant en l’àmbit dels incendis forestals, amb 4.991 actuacions a Girona. Aquestes feines solen consistir en la verificació de columnes de fum, inspeccions relacionades amb les restriccions del Pla Alfa, el càlcul de superfícies cremades o la investigació de les causes dels focs.
A banda, els Agents Rurals van dur a terme 4.350 actuacions d’àmbit general i 3.043 en matèria forestal. En aquest bloc més ampli s’hi inclouen accions formatives, atenció a requeriments ciutadans i altres tasques de suport operatiu.
Aquest augment d’activitat també es tradueix en un volum elevat de sancions. A la regió de Girona es van interposar 1.538 denúncies per infraccions ambientals, situant-se com la segona àrea amb més expedients sancionadors.
Increment a tot Catalunya
En l'àmbit global, el cos va arribar a les 203.663 actuacions per protegir el medi a tot Catalunya -un 41% més que el 2024-, amb més de 8.200 denúncies i gairebé 200.000 trucades gestionades. Un increment que, segons informa el cos que vetlla pel medi ambient en un comunicat, reflecteix tant la intensificació de la tasca inspectora com una major demanda ciutadana.
Davant aquest escenari, el Govern ja ha aprovat el Pla Estratègic 2026-2030, que preveu reforçar la presència dels agents al territori, especialment en zones amb alta pressió ambiental com les comarques gironines. Entre les mesures destaca la voluntat de duplicar la plantilla, ampliar horaris i millorar la xarxa de bases operatives. També preveu crear dues regions noves: Metro Nord i Metro Sud, juntament amb la construcció de deu noves bases "més equipades i modernes".
