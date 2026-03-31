Olot busca bandes joves per al JOTOCO i el premi és tocar al Tura 2026
El JOTOCO, el concurs musical d'Olot, inclou dues sessions formatives per als participants, una semifinal al Torín i la final al Firal, a més de l'oportunitat d'actuar a les Festes del Tura
Olot ha obert la convocatòria del JOTOCO 2026, el concurs adreçat a grups i solistes joves de la ciutat i de la comarca que ofereix al projecte guanyador actuar a les Festes del Tura. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 18 d’abril i el procés inclou dues sessions formatives, una semifinal al Torín i la final al Firal.
El JOTOCO 2026 ja està en marxa a Olot. La nova edició del concurs busca projectes joves de la ciutat i de la Garrotxa i manté com a principal reclam un premi molt visible per a qualsevol banda emergent del territori: tocar en un dels escenaris de les Festes del Tura 2026.
La convocatòria s’adreça a grups i solistes i admet qualsevol estil musical. També hi poden participar grups de versions, sempre que puguin oferir un directe mínim de 30 minuts. Un dels requisits centrals és l’edat: almenys el 65% dels membres de cada formació han de tenir entre 12 i 29 anys.
Inscripcions obertes fins al 18 d’abril
El termini per presentar-se s’acabarà el 18 d’abril. A partir d’aquí, el concurs no es limitarà només a l’actuació final, sinó que combinarà preparació i directe. Abans de sortir a l’escenari, els participants passaran per dues sessions formatives pensades per reforçar aspectes pràctics del projecte musical.
La primera es farà el 26 d’abril i estarà centrada en qüestions com el management, la contractació, les discogràfiques i els aspectes tècnics. La segona arribarà el 17 de maig i posarà el focus en la posada en escena i la preparació del repertori.
Final al Firal i premi amb actuació al Tura
La part oberta al públic començarà el 30 de maig amb la semifinal al Torín. La final es disputarà pocs dies després, el 5 de juny, al Firal d’Olot. Aquest calendari concentra en poques setmanes el tram decisiu del concurs i situa els finalistes en dos espais cèntrics de la ciutat.
El projecte que guanyi no només obtindrà l’oportunitat d’actuar a les Festes del Tura, sinó també l’enregistrament i l’edició del concert en directe. Això converteix el premi en una primera finestra pública i també en un material útil per a la projecció posterior del grup o del solista.
En un circuit local on sovint costa trobar escenari, acompanyament i una primera oportunitat davant del públic, el JOTOCO torna a combinar aquests tres elements en una sola convocatòria: formació, concerts i l’opció de fer el salt a la programació de la festa major d’Olot.
